2022九合一大選將至，近期各界紛紛成立後援會，力挺高雄市長陳其邁連任，「邁邁里長之友會」19日正式成立，現場共有110多位里長及超過400位民眾到場支持。（洪浩軒攝）

2022九合一大選將至，近期各界紛紛成立後援會，力挺高雄市長陳其邁連任，「邁邁里長之友會」19日正式成立，現場共有110多位里長及超過400位民眾到場支持，陳其邁致詞時提到，里長是全世界最辛苦的工作，他恭喜同額競選的里長可以先行宣布當選，但他還有另外3個對手，希望大家都可以連任一起為高雄再拚4年。

「邁邁里長之友會」19日在三民區覺民路舉辦成立大會，現場超過500名支持者到場共襄盛舉，立委許智傑、李昆澤及高市議員康裕成、鄭孟洳等人也到場支持，群眾手拿陳其邁競選手搖旗齊喊「凍蒜」氣勢高昂，現場氣氛相當熱絡。

陳其邁致詞時表示，全世界最辛苦的工作就是擔任里長，他要恭喜現場多名同額競選的里長可以先自行宣布當選，他也給其他還要拚連任的里長鼓勵，他提到，里長的競爭對手相對少，而此屆高雄市長一職就有4人參選，希望大家都可以順利連任，一同為高雄在拚4年。

陳其邁也一一細數他擔任市長這2年拚出來的政績，包括建設14座運動中心、中博高架橋9天拆除、綠園道、特色公園、財政稅收六都第二、台積電及國際大廠進駐高雄等，陳其邁表示，希望大家繼續支持最拚的在地市長，再給他4年時間，他有信心可以帶領高雄起飛。