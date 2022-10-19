沃旭能源與財團法人金屬工業研究發展中心19日共同宣布「離岸風電供應商輔導基金」執行成果，該計畫為台灣離岸風電產業創舉，透過資金補助及知識技術共享，提升在地供應商研發與技術能力，並培育訓練離岸風電專業人才，為健全台灣離岸風電產業供應鏈本土化發展注入關鍵能量。

沃旭能源2020年出資新台幣6千萬元作為「離岸風電供應商輔導基金」，在過去18個月共協助超過40家在地企業提升技術能量，橫跨離岸風電產業供應鏈。其中包括108位在地人才通過國際風能組織（Global Wind Organisation,GWO）離岸風電基本安全訓練，並輔導82位焊接技師取得高階焊工證照。

此外，有九家台灣本地中小企業因創新研發計畫以及堅實技術發展能力，獲得專案研發計畫補助，在輔導基金挹注下加速相關研究並獲得正面進展，包括發展遠端焊接控制輔助系統、水下探測載具等技術研究，可望提升未來製造的品質及產能，具有可觀的應用潛力。

沃旭能源台灣董事長汪欣潔表示，很開心和大家共同見證台灣本地廠商運用這項基金強化參與離岸風電的能力與技術，其中部分廠商也參與了大彰化東南及西南第一階段離岸風場建置工程，並透過參與世界級大型風場的經驗取得更多機會為整體產業提供服務。

來自彰化芳苑的台欣工業股份有限公司獲得離岸風電供應商輔導基金「技術本土化」類別補助，董事長特助吳嘉振表示，公司運用這筆補助投入遠端焊接控制輔助系統，初步研究能將焊接良率最高提升七成，且透過擬真操作與體感回饋能減緩焊接工程師長時間處於高溫、侷限空間所造成的體力負擔。

偉勝企業創辦人黃呈偉表示，他的目標是打造台灣高階焊接品牌，並啟發更多年輕人加入這個產業。偉勝企業是興達海基的下游承包商，曾為大彰化東南及西南第一階度離岸風場提供焊接服務。在離岸風電供應商輔導基金協助下，偉勝培養八名焊接技師取得最高階6G或6GR焊接技術認證，目前該公司共有70名合格焊接技師正在協助製造國產水下基礎。