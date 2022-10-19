勞動部18日及19日舉辦「數位時代促進職業安全衛生之數位科技應用」APEC工作坊，邀請澳洲、日本、韓國、泰國與美國等經濟體之專家學者及國際勞雇組織代表，和我國職業安全衛生領域的專家學者，就數位科技運用及COVID-19疫情對職業安全衛生所帶來的衝擊進行討論，同時構思數位科技於職業安全衛生領域應用的創新途徑及案例分享。

工作坊由勞動部常務次長陳明仁揭開序幕，並邀請APEC資深官員暨外交部國際組織司吳尚年司長致歡迎詞。APEC人力資源發展工作小組（HRDWG）主席朴銅先、衛生工作小組（HWG）主席Pongsadhorn Pokpermdee、APEC HRDWG勞動與社會保障分組（LSPN）協調人Jessica Russell ，以及本年APEC主辦經濟體泰國貿易經濟辦事處代表曾德榮，均受邀出席工作坊並發表談話。

陳明仁表示，第四次工業革命數位科技創新與應用，雖然有助產業自動化與升級轉型，但同時也伴隨人機協作風險及工作與生活失衡等職業安全衛生議題的挑戰。為因應COVID-19疫情及數位科技所帶來的雙重挑戰，國際勞工組織（ILO）於今年6月第110屆國際勞工大會，將職業安全衛生列入「工作基本原則與權利宣言」，而我國在本年5月1日勞動節施行《勞工職業災害保險及保護法》，均是為勞工朋友於後疫情時代提供更加完善且全面保障的最佳作法。

工作坊第1日邀請美國疾病管制署職業安全衛生研究所（NIOSH）Jay Vietas 組長、澳洲聯邦科學與工業研究組織（CSIRO） Lucy Cameron資深研究顧問、日本勞動安全衛生綜合研究所（JNIOSH）齋藤剛代理部長、清水尚憲特約研究員及日本長岡技術科學大學北條理惠子教授，與我國專家學者共同探討數位時代產業數位化及人機協作等新工作型態，對職業安全衛生所帶來的挑戰及運用數位科技的解方。

工作坊第2日邀請韓國職業安全衛生公設法人機構（KOSHA）Jae-Pil Chang 組長、泰國勞動部勞工保護與福利司職業安全衛生局Saksilapa Tuladhorn局長及我國產業界代表，共同就職場應用數位科技，提出強化健康管理及工作安全的實例。圓桌論壇場次，則由國際工會聯盟亞太區會（ITUC-AP）Francis Kim Upgi主任、國際雇主組織（IOE）Pierre Vincensini資深顧問、我國職業安全衛生法人機構以及勞工團體與企業代表進行對話，對政府及企業運用數位科技促進勞工職業安全衛生提出具體建議及展望。

勞動部綜合規劃司司長王厚誠於閉幕致詞時表示，數位科技時代的來臨為職業安全衛生帶來新的挑戰，但數位科技工具的應用，也為提升職場健康管理及促進工作安全帶來新契機。未來我國將持續透過社會對話，促進公私部門協力等方式，積極為勞工打造更加安全的工作環境，並有效降低職業傷病的發生，以期達成促進勞工身心健康與福祉的目標。