日媒19日報導，美國拜登政府正在考慮與台灣聯合生產美製武器，包括便攜式的防空武器和彈藥。而美國與台灣合作將提高武器生產能力並提早交付，以加強對中國的嚇阻力，防止台灣發生緊急事態。

《日本經濟新聞》報導，美國國務卿布林肯17日表示，「中國已下定決心，要在更早的時間實現與台灣統一」。在預計中國國家主席習近平將獲得史無前例的第三個任期的情況下，北京可能會進一步加大對台灣的軍事壓力。

有3位知情人士向《日經新聞》透露消息。圍繞美台共同生產，一位知情人士證實，前期談判已經展開。有提議要求美國國防公司授權其技術在台灣製造武器，或使用台灣製造的零件在美國製造。另一位知情人士表示，「我們將在2023年制定細節。」

包括美國主要國防公司在內的美台商會表示，「美台從未聯合生產過美國的彈藥或戰鬥機和艦船」。出於對機密洩露風險的擔憂，歷屆美國政府似乎對聯合生產美製武器持謹慎態度。

台灣國防部在接受《日經新聞》採訪時表示，「我們將要求美國加快向台灣運送武器」。

拜登政府考慮聯合生產的原因是為了加快交付。一般來說，從美國政府批准出售武器到交付完成通常需要數年到10年的時間。另一方面，美國軍方分析，中國將在2027年具備武力犯台的能力，台灣提升自我防衛能力的時間有限。

對烏克蘭的武器供應激增使得僅靠美國很難滿足全球對武器的需求。美國戰略與國際研究中心（CSIS）高級研究員馬克·坎西安（Mark Cancian）在9月中旬的一份報告中表示，美國毒刺防空飛彈和海馬斯高機動火箭系統的庫存「貧乏」。

台灣國防部5月宣布，毒刺防空飛彈計畫於2026年3月起分階段交付，但交付速度可能延遲。由於自行榴彈砲交付延遲，台灣計畫改用另一種武器。海馬斯的交付預計在2027年完成，魚叉反艦飛彈系統則在2028年左右。