美國限制先進晶片及設備出口中國，甚至傳美方密謀最糟情況要把台積電工程師撤出，這讓在野黨立委今天紛表憂心，擔心供應鏈遭複製，「我們的護國神山，變成別人的護國神山」。但是經濟部長王美花嚴正駁斥台積人才撤出傳聞，強調台灣供應鏈不是只有台積電1家，不是那麼容易被取代。

中美大打科技戰，加上台海情勢緊張，美國《彭博社》日前引述不具名美國官員意見，說美國白宮研擬各種應變計畫，最糟情況下，將撤出台積電的工程師、再炸台積電。

國民黨立委李貴敏今在立院經委會表達憂心，台積電創辦人張忠謀說戰爭發生台積電就會被摧毀，現在更有所謂「逃命卡」說法，說政府要把台積電5％關鍵員工名冊給美方，危機發生時就把人移到美國，質疑怎可以這樣把人才送出去？同黨立委洪孟楷更追問，美國如果要搬走台積電工程師，我們有無演練因應措施？

對於關鍵員工名冊送給美國說法，王美花略顯激動大力駁斥：「絕對沒有這樣的事情！」。強調首先還是要讓兩岸維持和平穩定，再來台積電雖需要去美日做全球布局，但同時加碼投資台灣更多。

可是藍營立委江啟臣語重心長提醒，不能忽視美國決心，像美國財長葉倫說正降低對台灣半導體技術的極度依賴，強調供應鏈操之在我重要性。美國國務卿布林肯也講，只要台灣出事，晶片就出事，全球經濟也都受影響。所以美國在確保自己安全第一，包括供應鏈安全下，會想要複製產業鏈，他擔心「我們的護國神山，變成別人的護國神山」。

王美花強調，台灣半導體一個月產出量180萬片，亞利桑那州是2萬片，在日本一個月生產是5萬片，這麼大產出量，不是單純晶圓製造廠，也不是只有台積電1家而已，而是有上千家供應鏈，讓台灣生產更有效率。所以台灣供應鏈不是那麼容易被取代，我們要在好的基礎下繼續往前走。