知名網路正妹姚采辰，早年曾上過PTT表特版，不僅外型亮麗，還擁有F級傲人身材，在網路上人氣相當高，Instagram擁有85萬人追蹤，她還自己創業經營服裝品牌，被網友封為「最兇老闆娘」，近日正逢她生日，姚采辰曬出多張性感生日照，讓粉絲看到鼻血直流。

網美姚采辰近日飛到泰國蘇梅島渡假，抵達飯店時接待人員說應該會下一個禮拜的雨，讓她傷心到連可以俯瞰懸崖海景的晚餐行程都取消了，帶著失落入睡，剛好她是凌晨的飛機，出發前只睡了一個小時，接著就在坐飛機奔波，因此沒多想就直接入睡，沒想到隔天睡醒後，發現窗外天氣格外晴朗，讓姚采辰驚呼：「上帝給的恩典，我真的開心到不行」。

姚采辰近日到泰國玩。（圖／ines.1017 Instagram）

因為已經做好壞天氣的準備，連漂浮早餐都是當天早上才訂的，飯店也立刻幫忙補上，讓姚采辰開心喊：「真的太幸福了～這裡是天堂啊」，姚采辰上傳的照片裡，她穿著花色比基尼，中間挖洞的設計讓F級上圍呼之欲出，身後就是壯闊海景，她甜笑望向鏡頭，接著進入泳池拍攝，渾圓雪乳浮出水面，好身材相當火辣，下水前她直呼：「水很冰，反正很冷，但今天終於出太陽了」，最吸睛的是姚采辰以俯拍視角，將東西半球盡數補捉，讓網友看到鼻血狂流。

當晚姚采辰又換上一件粗條紋的比基尼，水位正好到小腿，她開心留下紀念，直呼是「Best birthday ever（有史以來最棒的生日）」，許多粉絲紛紛留言祝她生日快樂。