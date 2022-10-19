國民黨高雄市長候選人柯志恩主張高鐵應延伸至高雄市區，在南高雄增設第二個高鐵站，並質疑2019年中央規劃高鐵延伸方案，為何行政院長蘇貞昌與時任副院長的陳其邁選擇不要經過高雄市區。國民黨台北市前議員羅智強表示，柯志恩提出南高雄增設第二個高鐵站，如果陳其邁不敢，就讓柯志恩來做。

羅智強今(19日)在臉書粉專貼文表示，過去最繁華的南高雄已衰落近20年，需要交通大建設才能振興。柯志恩主張高鐵延伸屏東，在南高雄增設第二個高鐵站，柯志恩的想法可不是天馬行空，3年前高鐵南延的4個評估方案中，有2案是經高雄市區再延伸屏東，並在高雄站或小港機場設站，評估能帶動龐大的經濟效益，如同台北的板橋站、南港站，可繁榮地方、帶動人潮，卻被行政院所否決，當時的院長是蘇貞昌，副院長則是現在的高雄市長陳其邁。

羅智強指出，柯志恩說的好，雙北有3個高鐵站，高雄卻只有1個左營站，高雄憑什麼不能有第2個高鐵站？南高雄本有機會可以設站，高雄人本可以有2個高鐵站，行政院卻採取讓高雄少一個高鐵站的方案，2019年9月拍板的就是民進黨、蘇貞昌和陳其邁。

羅智強指出，民進黨在高雄執政20多年，漠視南高雄發展。陳其邁推諉說南高雄設高鐵站會打亂既有的高雄區域交通發展。羅不滿表示，這不就是民進黨錯誤的區域發展規畫，讓南高雄不斷沒落嗎？交通部的可行性研究報告寫得很清楚，高雄方案比蘇貞昌、陳其邁力推的左營方案，在區域發展上更佳。

羅智強表示，「中央欠一個高鐵站！」柯志恩展現振興高雄的魄力，高鐵南延的環評尚未通過，柯志恩則強調，只要有決心、有遠見，敢向中央爭取，就能改變。因此，如果陳其邁不敢，就讓柯志恩來做。