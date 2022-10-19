萬華黑幫火拼 警方到場處理（陳鴻偉攝）

緊急狀況！台北市萬華區今(19日)晚間發生槍擊案，一名槍手狂開14槍後，與警方發生對峙，還曾挾持人質。後來槍手釋放人質，自轟2槍倒地，經送醫搶救仍宣告不治，警政署長黃明昭已到場，台北市長柯文哲也暫停行程，臨時離開直播主朱學恒的直播節目，到場坐鎮指揮。由於16日尼莎颱風造成北市內湖區康湖隧道邊坡土石崩塌阻斷通行，但柯文哲忙於南投輔選，稱有SOP而未返回勘災，遭受批評，這次柯P不敢怠慢。

北市萬華區19日發生兩起槍擊案，漢口街一處商業大樓疑因住戶糾紛傳出槍響，晚間又有槍手前往青山宮，狙擊萬國幫角頭「細漢芋粿」許文旭，造成許男身中3槍。槍手隨後逃往青山宮旁的飲料店，並挾持「細漢芋粿」的前妻當人質，萬華分局先前將周圍道路封鎖，大批警力一度與槍手對峙，之後該槍手自轟2槍，送醫不治。

北市萬華區19日接連發生槍擊案，警方正封鎖事故現場調查中。（中時資料照／陳鴻偉攝）

柯文哲本來在參加宅神朱學恒的直播，節目進行到一半收到字條，知道大事不好，台北市治安出嚴重事故，急忙離開直播現場，趕往萬華槍擊案現場了解狀況並坐鎮指揮。

萬華區19日晚間爆發的這起警匪槍擊戰，期間槍手一度挾持飲料店店員，警匪對峙一段時間後，槍手釋放女人質後，當場持槍自轟2槍倒地，無生命跡象；共4人受傷送醫，槍手之後宣告不治，其中1人身中9槍，另1人身中5槍，為今年以來最嚴重槍擊案。

柯文哲離開宅神直播後，先是趕往萬華分局坐鎮，隨後他離開萬華分局，前往台大醫院探視受傷員警。據了解，員警是在第一波的對峙中，遭到流彈打傷，目前中槍員警沒有生命危險。