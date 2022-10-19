韓國女團LE SSERAFIM由宮脇咲良、金采源、許允眞、中村一葉和洪恩採組成，今年5月出道就創下不少新人紀錄，日前才帶著第二張迷你專輯《ANTIFRAGILE》回歸，豈料，今（19日）晚驚傳2成員金采源和許允眞搭車時發生事故，全團急取消20、21日4個行程，她們被診斷有輕微肌肉拉傷和挫傷，讓粉絲十分緊張。

LE SSERAFIM是韓國新生代女團中非常有人氣的一團，今年5月以迷你專輯《FEARLESS》正式出道，在YouTube公開MV短短24小時觀看次數就突破1610萬，專輯發行首日銷量更創下女團出道最高紀錄，5人魅力簡直無法擋。

而LE SSERAFIM原本是6人團，經紀公司SOURCE MUSIC在7月20日終止前成員金佳覽的專屬契約，LE SSERAFIM往後將以5人團體展開活動；17日LE SSERAFIM才以第二張迷你專輯《ANTIFRAGILE》回歸，準備開始跑宣傳活動，沒想到今日晚間卻傳出車禍事故，更有2成員受傷，掀起韓網評論炸鍋。

LE SSERAFIM所屬經紀公司今日臨時發布公告，表示成員金采源和許允眞在搭車移動跑行程時，發生車禍，所幸兩人和同車工作人員當下沒生命危險，也立刻前往醫院檢查；經診斷後，金采源和許允眞都是輕微的肌肉拉傷和挫傷，醫師建議她們要休息養傷。

經紀公司也隨即取消LE SSERAFIM全團在20、21日的打歌節目行程，而粉絲簽名會則會延期擇日舉行，強調「本公司將以藝人的健康為主，再來計畫之後的行程安排」。