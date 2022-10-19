信託2.0第二階段重頭戲「員工福利信託」再升級！信託公會指出，員工福利信託是退休金第三支柱中有效的工具，是信託2.0階段重要推廣項目，目前也發展出各種創新模式，像是結合安養信託、結合機器人理財與客製化投組等，也因此規模快速成長，從2020年9月開始推廣至2022年6月底止累計新增規模達165.91億元。

信託公會秘書長呂蕙容指出，金管會對員工福利信託相當重視，在信託2.0第二階段中，將其列入三大核心目標中「滿足人生各階段所需的信託服務」中重要的項目，信託2.0中特別鼓勵金控集團將金控母公司及其各子公司納為推動範圍，以增進金控公司及其子公司員工向心力，並產生示範效果，帶動其他企業跟進。

在金控、金融業帶頭下，國銀大推中小企業員工福利信託業務，讓員工福利信託業務成長快速，2022年上半年有效契約就新增124件、新增受益勞工數達6,293人、新增信託財產本金22.33億元，若從2020年9月信託2.0上路以來至今年第二季止，有效契約更新增798件、新增受益勞工數達52,252人、新增信託財產本金165.91億元。

呂蕙容指出，目前許多銀行也發展出新型態的「員工福利信託」像是讓企業員工透過「員工福利信託」來累積退休金，再運用「安養信託」的契約規劃，讓員工的股票及退休金，可無縫接軌直接進入安養信託的帳戶，讓退休資金能達到專款專用及資產保全的目的，延續高齡安養信託的最大價值。

此外，也有信託業者結合金融科技與投顧業者，開發「員工福儲信託+機器人理財+客製化投資組合」的新型運用模式，以目前受歡迎的被動式投資標的ETF來組成「保守、穩健、積極」的投資組合，並結合再平衡機制提升報酬與降低投資風險。員工福利信託未來會有更多的創新運用以吸引更多的企業與員工加入。

員工福利信託的接受度也在提高。據台灣人壽與國立政治大學商學院在2022年8月底公布的「2022台灣高齡社會退休生態觀察指標」調查結果發現，在第三支柱來源中，有16.8％的未退休族群，其退休金來源來自於「員工福利信託」，較去年成長12.4個百分比，首見員工福利信託來源較2021年成長許多，代表民眾對「員工福利信託」已有一定的認知，願意透過更有制度與規模的方式，準備未來的退休金。