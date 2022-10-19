台北市萬華地區19日晚間發生槍擊事件，大批警力布署在艋舺青山宮，警匪對峙一段時間後，槍手最後自戕，警方亦緊急將傷者送醫。（姚志平攝）

北市萬華區19日發生嚴重槍案，1名槍手先於西門町一處商業大樓開槍打傷2人，接著前往青山宮狙擊角頭許文旭並造成1警中彈，最後槍手舉槍自盡。據了解，槍手為邱姓男子，邱男犯案前曾於臉書寫下，稱自己過去1年多遭人欺負壓迫，才逼得他不得不做出此事，表示會負起責任自己離開。

邱男19日晚間7時許先前往北市萬華區漢口街一處商業大樓開槍，造成2男中彈送醫，隨後邱男前往青山宮，朝萬國幫角頭許文旭開槍，除了許男中彈外，龍山所1名員警也腳部中彈，邱男犯案後再度跑至青山宮旁飲料店挾持人質，警匪對峙之下邱男舉槍自盡身亡。

據了解，邱男犯案前曾與臉書曬出與女兒的合照，表明自己即將離開親愛的兒女，稱自己先前替友人出頭，開槍打了1名黑幫後，至今長達1年期間他持續遭到暗算與壓迫，縱使他委曲求全，對方仍然不放過，稱自己沒有選擇，不僅對不起孩子也對不起社會，也會負起責任離開的。邱男的最後留言曝光後，臉書好友紛紛留言勸阻，未料憾事仍發生。目前警方仍在釐清此起槍案駁火的動機。

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