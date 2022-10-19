（第一銀行綠活卡力挺減碳綠生活，最高35％現金回饋。圖／第一銀行提供） 第一銀行長期關注並致力推展綠色金融行動，承諾2023年綠色信用卡達成減碳3％以上及碳中和宣告目標。為了鼓勵消費者響應減碳綠生活理念，在年底前以數位通路首次申辦ESG綠色形象卡「Living Green綠活卡」並使用電子帳單，於電動機車、共享運具、大眾運輸、有機商店等綠色通路消費，最高享35％刷卡金回饋。刷「綠活卡」購買Gogoro電動機車，單筆分期滿額最高贈888元刷卡金並享Gogoro Network充電資費最高30％雙重回饋；新卡友以數位通路首次申辦綠活卡並完成指定任務，於指定通路（如租借GoShare、WeMo Scooter、iRent等共享汽機車）最高享25％現金回饋，周五消費再加碼10％，最高享35％現金禮遇，每月最高可拿700元刷卡金。第一銀行也支持卡友搭乘大眾運輸工具減少碳排放，綠活卡當期帳單新增一般消費單筆滿千元，於台鐵、高鐵之刷卡消費最高享25％回饋。除了「行」的綠，「吃」的也可以更低碳環保，只要在無毒農、義美食品、永豐餘生技、棉花田、聖德科斯等綠色有機商店刷綠活卡，單筆滿額即享最高30％現金回饋。「綠活卡」更攜手卡友做公益，捐贈國內消費金額的千分之二予第一銀行文教基金會推動「綠光傳愛」永續計畫，發卡至今累積捐款金額近539萬元，偕同第一金融集團已協助44所偏鄉小學及7家社福機構汰換燈具為環保節能的LED燈共13,106套，預估年節省逾110萬度用電，減少約440萬元電費支出，減碳量約600公噸CO2e，達到節能減碳效益。第一銀行邀請卡友共同愛護地球、享受低碳綠生活，透過刷卡優惠，鼓勵持卡人優先選擇對環境衝擊較低的生活模式，齊心努力讓每一次消費都能更減碳、更環保、更友善。