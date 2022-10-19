萬華槍手釋放女人質 現場「自轟2槍」倒地（中天新聞）

台北市萬華區今（19）日晚間驚傳2起槍響案，邱姓犯嫌先在漢口街某大樓犯案開槍打傷2人，不久再轉往青山宮，朝萬國幫角頭「細漢芋粿」許文旭開槍，隨後挾持飲料店4名人質，過程中一名員警也中彈受傷，大批警方趕抵現場包圍對峙，最後槍手在釋放人質後也舉槍自戕，至於槍手行兇動機待進一步調查。

警方表示，今晚19時30分許，邱姓犯嫌進入漢口街某大樓7樓，找2名洪姓被害人談事情，一言不合就朝2人開槍，邱嫌19時42分轉往青山宮前找許姓被害人理論，接著也朝對方開槍，隨後移往貴陽街二段飲料店內挾持4名人質（3女1男），19時50分邱嫌對前來查緝的王姓員警開槍，造成員警右大腿槍傷，幸無生命危險。20時50分，邱嫌釋放一名人質，後來再釋放1男1女，接著對自己開了兩槍，當下也被送醫急救。

警方獲報後第一時間啟動快打部隊，調動警力封鎖街道，聯絡刑大進行部署，對峙第一名人質是舉白旗走出，透露邱嫌聲稱自己將舉槍自盡。至於槍擊案導火線是否為幫派內鬥，與檢方配合調查，地檢署十分重視此案，後續將追查槍枝來源及行兇動機。