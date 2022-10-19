吳霏（左）日前舉辦饒唱會，大秀音樂實力。（環球音樂提供）

吳霏近來推出首張個人創作專輯《Not Bad》，日前舉辦饒唱會，邀來師兄DJ宗華到場助陣。2人同是《全明星運動會》的好戰友，宗華幽默吐槽吳霏在《全明星》打躲避球都沒有在客氣的，直喊，「他（吳霏）的球超痛」，還自虧說，現在每次一看到吳霏，像看到以前的自己，「很皮，惹老闆一直生氣。」

21歲吳霏沒有被公司下禁愛令，但先前與師姐艾薇傳出緋聞，他強調2人僅是朋友，隨後又語帶保留說，未來的事一切都說不準，「我說有大家也不信，沒有大家也不信，但會不會在一起，以後也很難說」，他自認理型是南韓女團「TWICE」的成員Mina。

吳霏當晚在現場熱唱〈野男人〉、〈Keep Fallin〉等新歌，還帥氣秀招牌後空翻，他分享在18歲前是運動員，近年接連報名參加《聲林之王》、《全明星》等節目，看到自己在節目中的表現，自虧：「沒想到我是這麼爆衝的人，也因為上通告發現，原來我是這麼不會說話。」從小愛看港片的他，視劉德華為偶像，被問到在感情上會效仿劉德華低調秘戀？他說：「如果對方不是圈內人，就有可能。」