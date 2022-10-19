民進黨新北市長候選人林佳龍今晚接受網路節目專訪，再度提及希望新北市長侯友宜在選2022市長與2024總統中二選一，否則就跟2020年的韓國瑜一樣，當選高雄市長後又落跑去選總統，直言侯友宜不敢承諾選上市長後不會選2024總統，代表心裡定了，卻來選2022市長是欺騙市民感情，如他當選絕對會做好做滿。

主持人館長希望侯友宜、郭台銘、台北市長柯文哲都能出來2024總統，這樣選戰精采程度會比高，林佳龍則強調，站在他的角度，如果侯友宜選上市長再選總統，為何要選2次新北市長？侯如沒選新北市長，還是國民黨最強，仍可以去選總統，一旁幕僚補充：「新北給佳龍、總統給友宜」，要侯友宜好好去選總統。

林佳龍承諾當選會優先做都市更新，預計4年4萬戶、一坪換一坪，另由市府興建大量地上權住宅，讓民眾居住有更多選擇。談及治安與司法問題，林佳龍認為，法怎麼定，就要依法來辦，才能建立法的威信，執法上涉及到司法獨立，但不諱言「司法很需要改革」。

對於台北市長柯文哲與侯友宜在颱風天跑去輔選挨批，林佳龍說，問題出在首長的危機處理，水淹到你家要趕快救人救車，還講什麼SOP，尤其新北還講有「降雨空檔期」，現在氣象預報狠準，氣候變化前一天都已預測，但他們都有私心要去輔選，更酸侯友宜「心裡想著2024，怎麼會把2022的市長當作首務呢？」

最後林佳龍想跟侯友宜說，「鐵漢不要無情」，恩恩爸跟被警誤打的三重黃先生都說要搬離新北市，新北市民有委屈無法伸張，但站在人的角度，應該去主動關心，讓政治比較有溫度，並再次向侯友宜下辯論戰帖，期盼兩人能來場友誼賽。