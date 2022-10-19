丁噹近期正忙籌備音樂劇、演唱會，舉辦媒體活動。（相信音樂提供）

丁噹（右）大方透露感情近況，與「小金城武」曖昧中。（摘自丁噹IG）

丁噹因為疫情影響，時隔近3年來台，正忙籌備音樂劇、演唱會等，19日舉辦媒體活動。40歲的她，單身長達15年，先前在IG曬出與帥哥一起騎腳踏車合照，掀起熱議，大方分享對方年僅25歲是名大陸新演員，曾擔任金城武替身，被封為「小金城武」。

2人由朋友介紹認識，好友常相約打網球、聚餐等，男方會主動接送、每天訊息關心，互動十分曖昧，她也坦言在感情上會考慮很多，加上內心仍介意相差15歲的姊弟戀，現階段先觀察中，2人目前只是友達以上、戀人未滿。

她憶起今年生日時，剛好遇到上海封城，當時對方還透過各種方法只為送給她訂製的哆啦a夢（小叮噹）蛋糕，被眾人笑虧「太甜蜜了，現在怎麼唱悲歌」，她打趣說：「糟了！唱不出悲傷的情歌，只想唱快樂幸福的情歌。」

她將在11月4日、5日、6日在臺北表演藝術中心演出音樂劇《搭錯車》，緊接於11月11、12日在Zepp New Taipei舉辦「當我們再一起」live house巡迴演唱會台北場。為了備戰演出，她開始料理均衡的健康飲食餐，同時搭配運動來維持最佳狀態，還自我規定下午3點後不進食、早睡早起，自豪說：「有感覺身體變輕，瘦了一圈。」