「幸福里程30K X 1280月票，桃園每一戶都幸福！」桃園市作為國門，及連接雙北、新竹的樞紐，改善交通最為市民所關心。國民黨桃園市長候選人張善政今(19日)發布他政見牛肉的交通好康，包括YouBike升級2.0里程加倍，前一小時免費。持市民卡搭公車，每日20K免費，每人一天省下最高36元，一個月省下最高1080元！還有桃北北1280月票，台鐵、客運、機捷，結合MEGA CITY生活圈，桃北北平起平坐、一票到底任你遊。

「嗶！這是帶來幸福未來的嗶聲。」張善政在臉書發布政見表示，這一聲，可以多一份青春、多一份笑容、多一分夢想、多一份幸福！

張善政宣布「幸福里程30K，桃園交通免費新里程！」政見包括：YouBike升級2.0里程加倍，前一小時免費。持市民卡搭公車，每日20K免費，每人一天省下最高36元，一個月省下最高1080元！

此外還有：桃北北1280月票，桃北北平起平坐，從1280月票開始，台鐵、客運、機捷，結合MEGA CITY生活圈，一票到底任你遊。

張善政喊：減少你我負擔、打造減碳城市！幸福里程30K，每一步，都幸福；每一戶，都幸福！