品冠推出新專輯《不如我們今天見》19日舉辦媒體活動。他與老婆Jennifer婚後育有1子1女，感情甜蜜，他日前帶9歲兒子欣賞劉若英的小巨蛋演唱會，因為在疫情下開唱，十分有感觸，他當天特別拿起手機記下劉若英的talking，豈料在睡前向兒子分享演唱會心得時，兒子竟頂嘴插話，讓品冠瞬間生氣、嚴肅的教訓兒子。

他表示，9歲兒子似乎正值叛逆期，一開始有先說明因為內心很感動，才用手機記錄下劉若英的話，但兒子卻誤會他，更直言：「爸爸，人家在上面唱，你在下面看手機。」讓他認為兒子沒禮貌，斥責：「第一大人話還沒講完，你不可以插話，第二是我已經說我是在紀錄不是滑手機。」兒子馬上誠心道歉，父子順利和好，但兒子不久後又突然爆哭，他才發現兒子在意2人沒有一個溫暖擁抱，最後父子倆感性相擁。

品冠將在12月3日在北流舉辦「不如我們今天見」巡演，正積極健身、飲食控制，請健身教練訓練心肺與核心運動，晚餐也避免攝取澱粉類食物，2周已瘦下1.5公斤，「最近我們全家都在認真運動鍛鍊，假日忙著陪小孩游泳、騎腳踏車、跑步」，他日前替兒女報名小鐵人挑戰賽，連日前下大暴雨都堅持外出運動，用心陪小孩訓練體能。