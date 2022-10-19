台北市政府振興方案熊好券2.0昨日下午開放意願登記，24小時內就有近百萬人登記，已超過1.0首的登記總量，其中又以饗購券、市集券最為熱門。北市府預估，至10月24日下午6時登記截止前，總人數將破150萬人，預計10月25日公開線上抽獎、發券，使用期限至12月18日止。

北市府秘書長陳志銘今表示，熊好券2.0開放登記首日人數踴躍，第1小時就已超過13萬人登記，截至今日下午3點，登記人數正式衝破百萬，超過熊好券1.0首波的登記總量，其中饗購券83萬5647人、市集券51萬5640人、住宿券為29萬5920人、藝文券17萬9821人、運動券7萬9270人、農好券7萬5285人。

此次登記方式多元，包括台北通App、自然人憑證或健保卡至官網、7-11超商ibon機，北市府統計，有96％使用台北通，1％使用自然人憑證，3％使用健保卡、

陳志銘指出，熊好券2.0使用期間自10月25日至12月18日晚間12點止，包含住宿券、饗購券、藝文券、運動券、市集全及農好等6種票券，民眾可以任選其中2種票券即可參加抽獎，而票券面額除住宿券為500元外，其餘5種票券面額均為100元，共計發行69.6萬份。