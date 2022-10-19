北市萬華區19日晚間發生重大槍擊案，造成4傷1死，由於正值九合一選舉期間，台北地檢署檢察長林邦樑指示重大案件專組主任檢察官徐則賢，與萬華分局聯繫，初步了解案情及狀況，最快明天就會指派專案檢察官偵查。

19日晚間7時許，1名槍手於西門町一處商業大樓開槍造成2男中彈，隨後前往青山宮，狙擊萬國幫角頭「細漢芋粿」許文旭，過程中共造成許男身中3槍，槍手與員警對峙期間，據傳1名龍山派出所員警腳部中彈受傷。

槍手隨後逃往青山宮旁的飲料店挾持人質，警匪對峙下，人質順利獲救，槍手疑自知難逃法網自戕，槍手及傷者已分別被送往馬偕、台大醫院救治。

台北市警局長楊源明獲悉此事，已趕往現場坐鎮指揮，台北市刑大也派出特勤中隊全副武裝在現場部署，並下令警力於8點58分進行攻堅，幸好順利落幕。目前警方正釐清這起黑幫駁火原因。

此外，轄區的北檢檢察長林邦樑因在選舉期間發生重大槍擊案，第一時間指示重大案件專組主任檢察官徐則賢與萬華分局密切聯繫，北檢表示後續將指派檢察官偵查釐清案情。

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