戚小戀近日推出新歌〈我的太陽2022〉MV。（源瑗園提供）

戚小戀出道30周年，近期宣布復出歌壇。（源瑗園提供）

戚小戀在1992年發行首張專輯《飛了吧》，如今出道滿30周年，近日宣布復出歌壇，重唱當年充滿正能量〈我的太陽〉，推出改編新單曲〈我的太陽2022〉，「期許自己成為別人的太陽，也祈禱世界常存溫暖希望」，並感性說：「這是我每一想起，就會哽咽的歌，往心裡追根究底，原來是感動、是感謝，感恩上天。」

她時隔30年重新錄唱該曲，形容自己彷彿走入時光隧道，「每個歷程的陽光帶我走出人生各種角色的困境，用30年後新的心境、語氣重新詮釋，希望能暖癒感同身受的靈魂，帶給現在人心及環境氛圍一些溫暖和希望」。她日前拍攝新歌宣傳照，攝影師安排她打赤腳走進有水中鋼琴的美景，事後自虧：「我被池塘游來游去的小魚搔癢，癢癢地想發笑，但面對鏡頭一直忍，憋到差點內傷。」

她日前一釋出新歌MV，有許多粉絲留言直誇她外型凍齡、保養得宜，她謙虛說：「前幾年可能還可以，但這兩年因為事情多，比較有歲月痕跡。」並自認現在的歌聲清純雖不如前，「但聲音的溫暖關懷度，我覺得因為歲月有層層堆疊增加」。

戚小戀是樂壇資深音樂人，曾替香港四大天王張學友、劉德華、郭富城及小虎隊等天王天后量身打造歌曲，同時也幫金曲台語天后江蕙、黃乙玲創作台語歌曲，當年卻在偶然機會之下，轉行去嚮往的廣告公司上班，隨後遇見了她的老公，「我擔任廣告文案時，老公任職同公司的創意部門長官」，2人婚後幸福美滿，這次再度出輯，老公也大力支持。