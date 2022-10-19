離岸風電大商沃旭能源2020年注資6000萬台幣成立「離岸風電供應商產業輔導基金」，要藉由資金補助及知識分享兩管道，提升台廠研發與技術能力。今(19)日沃旭與執行單位金屬中心共同宣布基金執行成果，1年半共協助超過40家在地企業提升技術、108位在地人才通過國際風能組織(GWO)離岸風電基本安全訓練、以及82位焊接技師取得高階焊工證照。

此外，有9家台灣本地中小企業因創新研發計畫以及技術發展能力，獲得專案研發計畫補助，包括發展遠端焊接控制輔助系統、水下探測載具等技術研究。

沃旭能源台灣董事長汪欣潔表示，這項輔導基金是以務實的做法，從零開始協助台灣建立更健全的離岸風電生態系，未來期待在政府和產業夥伴攜手下，讓生態系長期發展。

金屬中心副處長陳維德認為，台灣廠商非常有實力，問題在相關經驗技術、水下基礎焊接與取得國際風能組織安全訓練人力不足。沃旭提出離岸風電供應商輔導基金，目的是藉此強化本地供應鏈能力，健全離岸風電產業供應鏈在台發展。

獲得基金「技術本土化」類別補助的彰化芳苑台欣工業，董事長特助吳嘉振表示，公司運用這筆補助，投入遠端焊接控制輔助系統，初步研究能將焊接良率最高提升7成。且透過擬真操作與體感回饋，減緩焊接工程師長時間處於高溫、侷限空間所造成的體力負擔。

身為興達海基的下游承包商的偉勝企業，其創辦人黃呈偉則表示，偉勝曾為大彰化東南及西南第一階度離岸風場提供焊接服務。在離岸風電供應商輔導基金協助下，共培養8名焊接技師取得最高階6G 或 6GR焊接技術認證，目前該公司共有70名合格焊接技師，正在協助製造國產水下基礎。