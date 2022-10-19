56歲萬國幫角頭邱國隆（綽號阿國）19日晚間在萬華區漢口街商業大樓，對也是萬國幫的老大開槍行凶，並一路追擊到青山宮，再對廟方副主委、同時也是萬國幫的成員開槍，之後挾持對方前妻等4名人質，與警方對峙。在警方部署圍捕準備攻堅之際，邱釋放全數人質並舉槍自戕身亡。整晚萬華槍擊案造成4人受傷1人身亡，其中1名傷者為龍山所警員。

北市警方表示，此案應為幫派內訌，詳細原因有待釐清。

邱嫌今晚開槍行凶前，被發現曾在臉書發文，今天與女兒一起吃火鍋，向女兒告別，有感而發說，「這一年多來，我被欺負！事出一定有原因 我要做得有尊嚴！以大欺小，天生萬物以養人，人一事以回天！逼到我選擇這條路！是應該的，我會自己負責任，所以我會離開的。」邱的友人驚覺不對勁，趕緊留言規勸，但邱已犯案自轟。

邱在臉書留言稱，「人之要死我說的都是真話！這一年多來他們動用，警察機關，不然就是用兄弟壓迫！我想要委屈求全，他們還是不放過我 ！」他說，「一年多前在西門町，因河溝大頭彬，欺負我的朋友！我對他開槍，因此結下了梁子！」

他說，「我就像老鼠被貓抓到，他們一直在玩這個遊戲，動用警察，車隊包圍！我說我不要混可以嗎？也不行不放過我！」他表示，對不起孩子、對不起社會。