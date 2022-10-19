民進黨桃園市長候選人鄭運鵬接受鏡電視節目專訪，大談自己希望把選戰打得很生活化，包含他將自己的想法運用在競選小物中讓斗篷熱賣，也提到希望未來的桃園市政府和文燦市長一樣可以被信任，對於桃園而言包含綠線捷運、鐵路地下化等大建設還要花相當多時間，所以希望選民還是選擇由他來延續鄭文燦的施政建設。

鄭運鵬也說，相較於張善政剛來桃園沒多久，似乎也沒有提相關的政策白皮書，他得花比較多的時間，也高估了自己團隊的能力，當時國民黨突擊式的提名，團隊用的都是當年國民黨執政時期的人，很多都是從台北看天下，把施政白皮書把夢想與格局喊大，但始終無法落地。

他提到，2018年選舉時氛圍是討厭民進黨，當時面臨地方縣市長選舉，遇到總統在2016年提出的改革，包含年金與勞基法等，包含前瞻計畫遭在野黨強力杯葛，而今年包含經濟、疫情雖然還是會抱怨，在與全世界相比還是算好的，民眾並不是大規模要去否認政府，所以要強調在蔡英文總統及鄭文燦是長施政滿意度，只要在這基礎上桃園應該還是不錯的。

談到最早的林智堅論文風波他全力相挺林智堅，鄭運鵬則說，當時是林的競選總幹事，自己也是立法委員，他強調有看過林的論文，就把它當作是一件陳情案，遇到陳情自己就是義無反顧，不希望有委屈的人沒有受到幫助，這和他當民代處理的每一個案子都一樣，當時林智堅是候選人，可能有時候不方便說明，自己就幫他把話說清楚，自己也是負責任的態度，對於講出的東西就負責。

國民黨之後也將有新北市長侯友宜、台中市長盧秀燕甚至是前高雄市長韓國瑜要來幫張善政站台，而整個桃園選戰也由老縣長國民黨主席朱立倫負責操盤，鄭運鵬認為，這對他們的支持者影響當然會有助力，但自己就是把對手當作最強的去打，但對於韓國瑜與張善政之間的關係他也覺得很奇妙，因為張善政曾說過上次的正、副總統敗選自己不是主帥，像是把敗選責任看做是韓國瑜的問題，而桃園是北三都民進黨唯一執政，以朱立倫提名手段來看，這對於他的黨主席保衛戰當然重要，但施政要同期與前後期相比，鄭文燦市長與同期相比施政滿意度高，而桃園與之前的國民黨執政相比，他對於民進黨的執政成績非常有自信。

近期選戰「抗中保台」也成為焦點，抹紅對手是否成為選戰的一張牌？鄭運鵬被爆曾西進大陸賺錢，他也強調這就是自己的人生經歷，後來也沒想到自己會回來從政到桃園參加選舉，而對手當年是行政院長卸任，也有高知名度，但與他親近的政黨都是親中、加速統一的理念他還擔任最高顧問，這是價值選擇上與意識形態都要被檢驗，在這部分雙方還是有很大的不同。