美國房貸銀行協會（MBA）公布，利率持續走升的緣故，已連續四周萎縮的房貸需求，上周跌至1997年來新低。MBA資料顯示，上周購屋者的房貸需求周跌4％、年跌38％。而經季調後的房貸再融資申請，較前周下滑7％，與去年同期相比驟減86％。

美國30年期房貸利率逼近7％ 創逾20年新高
跌出1200名外 伍茲排名創新低
經濟困頓 二十大須重建民眾信心
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