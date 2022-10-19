美國房貸銀行協會（MBA）公布，利率持續走升的緣故，已連續四周萎縮的房貸需求，上周跌至1997年來新低。MBA資料顯示，上周購屋者的房貸需求周跌4％、年跌38％。而經季調後的房貸再融資申請，較前周下滑7％，與去年同期相比驟減86％。