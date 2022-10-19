利率升不停 美國房貸需求跌至1997年來新低 22:352022/10/19 工商 吳慧珍 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 美國房貸銀行協會（MBA）公布，利率持續走升的緣故，已連續四周萎縮的房貸需求，上周跌至1997年來新低。MBA資料顯示，上周購屋者的房貸需求周跌4％、年跌38％。而經季調後的房貸再融資申請，較前周下滑7％，與去年同期相比驟減86％。 美國30年期房貸利率逼近7％ 創逾20年新高 跌出1200名外 伍茲排名創新低 經濟困頓 二十大須重建民眾信心 #房貸 #美國房貸 #跌至 #來新低 #MBA 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 大陸房貸利率下調 官媒：Q4房市或將改善 12:322022/10/18 財經 澳洲房價高檔回落 04:102022/10/16 產業特刊 胡偉華 加強開源節流 引進外部資源合作 04:102022/10/18 產業特刊 他底薪25K一招買1200萬房 眾人看衰：不要拖累父母 23:102022/10/12 生活 供餐8校 麻豆國小中央廚房開煮 04:102022/10/15 地方新聞 台北買房貸款 陳時中：沒時間處理被套牢 11:482022/10/15 政治 首屆台灣EMBA大帆船邀請賽 台北科大隊奪冠 11:562022/10/17 體育 雙貸族人數創新高 升息負擔大 04:102022/10/12 產業特刊 鄭文燦獲北科大首位榮譽傑出校友 04:102022/10/14 證券．權證 《美股掃瞄》標普500連6黑 創2020年11月來新低(2-1) 09:192022/10/13 財經 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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