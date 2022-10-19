針對鏡電視大股東上周呼籲NCC對已取得衛星廣播執照的鏡電視予以撤照，NCC副主委兼發言人翁柏宗19日在例行記者會表示，NCC已排定近期邀請鏡電視大股東到會陳述意見，針對部份股東要求撤照、鏡電視有無中資股東色彩、及股東借名登記等傳聞釐清事實，同時了解鏡電視有無繼續經營的具體規畫。

據了解，鏡電視的股東群，包括國巨董事長陳泰銘、英業達集團創辦人葉國一、寶佳集團少東林家宏、智邦前董事長黃安捷、甲山林董事長祝文宇、皇普建設董事長蘇永平、萬海少東陳致遠、麗綺開發公司負責人朱劭華等，投資部份落在各10％～15％。而董事會五董一監中，已有三董一監請辭，部份大股東並公開表示不會再參與鏡電視的增資，使得鏡電視財源及財務狀況受到NCC關注。

針對媒體詢問，翁柏宗表示，為了釐清事實，NCC將會發函邀請鏡電視所有大股東全部到會陳述意見，即便日前已請辭的三董一監也都會邀請，以釐清鏡電視財務狀況、股東有無要求對鏡電視撤照、及市場傳出部份股東借名登記等情形。

NCC強調，鏡電視當初申設執照、進行外部審議時承諾，禁止股東在六年執照期間移轉股權，這些承諾也成為NCC核准鏡電視執照的附款，翁柏宗說，如果有相關事證，違反附款，將依法處理。

翁柏宗強調，有線電視上架費是系統與頻道之間的商業協商機制，經過協商後若系統台允諾延後支付、可給予一些時間緩衝，但NCC若調查出違反附款情事，如涉及中資，最嚴重可以廢止執照。

NCC說，衛廣事業資本額最低5,000萬元，鏡電視開播時資本額13.5億元，後來承諾增資到20億元，然11月底資金就會出現缺口，由於鏡電視增資案與董監變更同時遞件申請，因此，NCC將兩案並陳審查。