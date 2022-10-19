台北市萬華區19日晚間發生重大槍擊案，萬國幫大哥級角頭邱國隆接連於萬華區開槍後，挾持副幫主許文旭妻小與警對峙後，平安釋放人質後自戕，釀成1死4傷，據了解，除了其中1名傷者為龍山所員警，剩下3名均為萬國幫大老級人物，目前警方仍在釐清犯案過程。

回顧此案，萬國幫角頭邱國隆19日晚間7時26分許先前往萬華區漢口街一處商業大樓7樓，朝萬國幫洪姓角頭「阿弟仔」與另一名男子開槍，造成洪姓角頭背部、右手與雙腿中彈，共9處槍傷，另一男則為腹部與四肢中槍，身上有5處槍傷。

接著邱男隨即前往青山宮找同為萬國幫副幫主許文旭，要求許替他討公道，而邱男先前曾多次請許當和事佬，許當下感到不耐煩轉頭不想搭理，意外惹怒邱男，許男慘被連開3槍，邱男接著跑到許男經營的飲料店，挾持許妻作為人質，警匪對峙途中，1名龍山所員警為移動監視鏡頭，遭邱男發現後開槍擊中腳部，警匪雙方對峙許久後，邱男自知難逃法網，於晚間9時許舉槍自戕。

撇除受傷的員警，邱男及剩餘中彈的3人均為萬國幫大老級人物，警方目前仍在釐清邱男的作案動機。台北地檢署檢察長也於晚間指示重大案件專組主任檢察官徐則賢與萬華分局聯繫，初步了解案情及狀況，最快20日就會指派專案檢察官偵查。

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