Breeze Super長野葡萄三姊妺禮盒，特價3500元，原價3710元（長野麝香、帕普魯、妃紅提）。（Breeze Super提供）

微風會員當日全館單筆消費達6000元，即可抽長榮航空歐美澳不限航點雙人來回商務艙機票。（微風提供）

微風信義Self-portrait金箔毛呢混紡圓領夾克，推薦價2萬800元。（微風提供）

信義區百貨周年慶熱鬧齊發，新光三越信義新天地、微風信義、微風松高、微風南山，加上遠百信義A13都於明（20日）正式開跑，其中微風日前預購會活動，不受颱風大雨影響，達成率高達158%，周慶可望超越預期目標；新光信義新天地也推出超過百萬組美妝優惠組，主打買正貨送正貨高CP值；遠百信義A13大改裝，9家新櫃全新迎戰。

微風開發事業招商處副總高德璇表示，首波微風廣場、微風南京周年慶目標達成率136%，超乎預期，雖近期颱風下大雨，但假日信義區微風三館的預購狀況熱烈，達成率高達158%，其中精品更達150%。今年國際精品除滿萬送千外，首六日使用微風聯名卡，或台北南山廣場卡，指定消費再加贈1000點，等於再折100元，釋出更多回饋。

而微風信義更開幕多家全台獨家櫃，包括有「義大利愛馬仕」之稱的Valextra、Fendi全新男裝獨立店、CELINE全新男女形象概念店，及法國必買香水EX NIHILO等，掌握獨家優勢。另因應解封，微風積點禮遇會員即起至11月13日，憑當日單館單筆消費滿6000元，即可抽「長榮歐美澳不限航點雙人來回商務艙」、「大溪笠復威斯汀酒店」、「水舞行館」、「沐蘭精品旅館」套房住宿券等。

微風超市Breeze Super南山旗艦店，也延續微風超市本店周年慶銷售熱潮，商品全面9折起，以日本頂級水果獻禮，推出日本岡山麝香葡萄、長野麝香葡萄、富士蘋果、全橙蘋果等高級水果，更特別推出「長野葡萄三姊妹禮盒」、「團購日本麝香葡萄特惠組的隱藏版」，長野麝香葡萄單串950元，推出8房6200元、9房6500元。另販售米其林級旗艦食材：美國極黑和牛、澳洲和牛、日本A5宮崎和牛等。