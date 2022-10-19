許多汽車駕駛都討厭遇到塞車，卡在車陣中動彈不得常讓人心情變得浮躁。日前一名網友表示，每天開車的路段總會塞車，某日還遇見隔壁車道的車對他「比中指」，而他非但沒有生氣，還認為對方很可愛，照片曝光後，引起網友熱議。

原PO在臉書社團「爆廢公社二館」發文表示，他每天開車上班都會遇到塞車，讓他覺得很不耐煩，某日卡在車陣中的原PO，發現隔壁車道的車居然對他「比中指」，讓他瞬間燃起怒火，但下一秒心情就像是洗三溫暖一樣，忍不住笑了出來。

從原PO在駕駛座拍下的照片可見，左側車道有一輛白色貨車，而貨車副駕駛的車窗上，貼了一個Q版娃娃，不只雙眼瞪著前方，還抿著嘴唇，伸出兩隻手比出中指，讓原PO看了不禁直說「好可愛」。

一名駕駛日前遇到大塞車，沒想到隔壁車道的車卻對他「比中指」。（圖／翻攝自爆廢公社二館）

照片曝光後，讓不少網友也嘴角失守，紛紛留言，「我們小隻的輸了，這很大隻耶」、「這貼紙太鬧了！哪裡買得到？」、「這個在比讚啦！他只是大拇指比較長」，還有人說，想要買來貼在汽車後面的擋風玻璃，希望能警惕亂開遠光燈的後車。