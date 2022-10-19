天氣冷了，許多動物為了尋求防風、保暖，可能會鑽進汽機車中。一位網友近日就在自己的機車發現驚人一幕，原來是他在正常行駛的途中發現，儀錶板中竟然出現一隻疑似蜈蚣的昆蟲不斷扭動、爬行，貼文一出也引發上千網友熱議。

原PO在臉書社團「爆廢公社二館」發文表示，「令我無法專心騎車…」；從附上的影片可以看到，小蟲在儀表板左方不斷往上爬動，似乎在努力離開儀表板中，不過因為裡頭的液晶板太滑、摩擦力不足，小蟲就這樣滑向右方的儀表板邊緣，再度往上爬還是不斷掉到儀表板底部，就這樣不斷的做「困獸之鬥」。

對此，許多人紛紛回應，「到底是怎麼進去的」、「阿娘喂是怎麼跑進去的」、「一樣騎機車為什麼你的比較好玩」、「不要騎車玩貪食蛇」、「螢幕保護程式」、「又可怕又好笑，感覺騎一騎會突然爬到手上的感覺」、「當他消失在儀表板上的時候，你才真的要怕」。

另外也有網友分享類似經驗，「我也無法專心看路欸，不知道牠什麼時候會突然消失，之前颱風過後騎車出門，騎到一半有被爬過手，嚇歪了」、「幸好我機車之前跑進去的蟲子沒這麼噁心，還可以忍受」。