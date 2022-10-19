「80後四小花旦」之一的大陸女星劉亦菲，擁有仙氣外貌、空靈氣質，被譽為「神仙姊姊」。近日她在某二手精品店看包包，剛好被網友偶遇並要求簽名，字跡曝光後，被部分網友批評像「鬼畫葫蘆」。

一名網友日前在社群平台PO逛街時遇到劉亦菲的照片，畫面中，劉亦菲在中古精品店內挑選包包，當天她放下一頭長直髮，配戴黑色口罩，大衣外面披著奢侈品牌的圍巾，整個人包得緊緊的，不過美貌還是從眉眼中散發出來，識別度很高。

劉亦菲逛二手精品包被民眾巧遇。（圖／微博）

網友上前提出簽名的要求，劉亦菲的購物行程因此暫時被打斷，但她非但沒有面露不悅，還很有耐心地給粉絲簽名。

照片曝光後，許多網友留言直呼：「我也想偶遇劉亦菲」、「我也想要簽名」、「這個顏值和感覺確實有一股仙氣，另一種極致的美」、「喜歡她，性格內斂真實，不迎合不炒作，默默拍戲，真的人美單純。」

不過，有網友看到劉亦菲的親筆簽名後，毒舌地批評：「這鬼畫葫蘆叫簽名？？？」但隨即被其他粉絲否定，紛紛幫力挺劉亦菲：「簽名好看」、「我以前還練過她的簽名，這麼多年筆跡一直沒變」。