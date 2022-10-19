和康生（1783）加入大江集團後再登巔峰，榮獲國家品牌玉山獎傑出企業，近期擴大醫材出口，單季營收獲利同創歷史新高，三喜臨門氣勢興隆。

和康生獲得傑出企業獎項，由賴清德副總統親自頒獎表揚。副總統表示「國家品牌玉山獎」是臺灣製造最重要的獎項，代表了兼具「品質、品味、品牌」的優質形象，賴副總統發言揭示，國家支持產業往微笑曲線邁進，因應氣候變遷與後疫情時代，即將面對消費行為、地緣政治、產業鏈重組、數位發展等議題，期待玉山獎企業能領導產業，向全球市場擴張，展現台灣國力的延伸。

和康生陳敬亭總經理表示，和康生深感榮幸，榮獲國家品質玉山獎的肯定。和康生醫材產品品質，廣受海內外客戶肯定，加入大江開創的台灣生技大聯盟，運用集團資源，在臨床實驗、海外業務擴張已產生明顯綜效。最近以膠原蛋白和玻尿酸獨特技術開發，推出兩隻熱銷保健食品「至尊膠原美妍飲」、「敏節633」，數據良好且體感明顯。看好新品項、新市場、新通路等三大動能，成長力道浮現。本次獲獎殊榮將是好的開始，和康生將協同大江集團持續成長，邁向新的巔峰。