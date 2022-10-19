民進黨苗栗縣長候選人徐定禎的競選服務處，以及苗栗議員候選人的競選總部陸續成立，徐定禎今(19日)在臉書粉專吐露心聲，坦言看著滿滿到場支持的鄉親，讓他們很踏實很振奮，他們知道，這條奮鬥的路並不孤單；他更堅定地說，自己一定會勝選。

徐定禎今在臉書粉專表示，他一定會勝選，請大家成為翻轉苗栗的力量！他的競選服務處以及苗栗議員們的競選總部陸續成立，他想跟大家說句心裡話，看著滿滿到場支持的鄉親，真的讓他們很踏實很振奮，他們知道，這條奮鬥的路並不孤單，他們要拉著身旁每個夥伴，勇敢向前行。

徐定禎透露，4年前他投入大選至今，坦白說，過去他掃市場拜票，送出的文宣常常被擺手拒絕，或是撇頭視而不見。在苗栗黑金把持的艱困選區，苗栗鄉親有不能表態的苦衷，大家的支持很低調，小心又默默的走到身旁，用懷裡比出的讚、用側身傾聽的音量說「加油，我們都支持你」，這是苗栗鄉親對他不能張揚，卻格外溫暖的支持。

徐定禎表示，一次比一次深耕苗栗，每次都讓他跟苗栗這塊土地更加貼近，他跟自己說，要蹲得更低，才能聽見更多來自基層的聲音、才能扛起最多最大的期待，用最強的衝勁一鼓作氣向前衝更遠。每次選戰，他都直接和鄉親接觸，誠懇的站在大家面前提供檢視，他也前往泰安鄉和原民朋友交流，他們說，「這是第一次有候選人來」，這句話他聽過不下十次，在不同鄉鎮、和不同鄉親，每次心裡都酸酸的，原來這些年屬於苗栗人的聲音，都沒有被聽見。

徐定禎強調，他們在窒息的黑暗裡行走太久了，但他們從未放棄，終於盼來翻轉的曙光，這次選戰，他要跟每個支持他的朋友們說，11月26日的答案已經寫在大家看向他的眼神中，他一定會勝選。