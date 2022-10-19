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台北市萬華區19日晚間發生重大槍擊案，萬國幫大哥級角頭邱國隆接連於萬華區開槍後，挾持副幫主許文旭妻小與警對峙後，平安釋放人質後自戕，釀成1死4傷。據了解，女人質獲釋後驚險還原當下情況，稱槍手請她跟警方說不要開槍，槍手會自我了結。

透過影片可見，槍手當時押著女人質自店內走到騎樓，女人質被放開，隨即響起2聲轟隆巨響，槍手倒在地面並流出大量鮮血，大批警力見機一擁而上確保人質安全。綜合媒體報導，最後1名獲釋的女人質還原過程時面露驚恐，雙手仍不斷摀住胸口，稱槍手請她向警察說，「不要開槍，他（指槍手）會自我了結」。

邱姓男子19日晚間連續於萬華區開槍，造成4人受傷，邱男犯後則舉槍自戕。（翻攝當事人臉書）

北市萬華區19日接連發生槍擊案，警方正封鎖事故現場調查中。（圖／陳鴻偉攝）

回顧此案，萬國幫角頭邱國隆19日晚間7時26分許先前往萬華區漢口街一處商業大樓7樓，朝萬國幫洪姓角頭「阿弟仔」與另一名男子開槍，造成洪姓角頭背部、右手與雙腿中彈，共9處槍傷，另一男則為腹部與四肢中槍，身上有5處槍傷。

接著邱男隨即前往青山宮找同為萬國幫副幫主許文旭，要求許替他討公道，而邱男先前曾多次請許當和事佬，許當下感到不耐煩轉頭不想搭理，意外惹怒邱男，許男慘被連開3槍，邱男接著跑到許男經營的飲料店，挾持許妻作為人質，警匪對峙途中，1名龍山所員警為移動監視鏡頭，遭邱男發現後開槍擊中腳部，邱男則自知難逃法網，釋放人質後舉槍自戕身亡。

警方目前仍在釐清邱男的作案動機，台北地檢署檢察長也於晚間指示重大案件專組主任檢察官徐則賢與萬華分局聯繫，初步了解案情及狀況，最快20日就會指派專案檢察官偵查。

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