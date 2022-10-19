蘋果依循往例在下周公布財報前發表多款新產品，包括兩款M2版的iPad Pro平板電腦，全新設計的入門款iPad，以及更新版的Apple TV 4K，擬搶攻年終購物季商機。

19日早盤蘋果股價下滑0.17％，報143.5美元。今年迄今股價累計下挫約19％。

蘋果18日推出11吋和12.9吋的iPad Pro，最大的改變是搭載M2晶片，與今年稍早問世的MacBook Air採用同款晶片，此為一年半來蘋果首次更新iPad Pro產品線。蘋果表示，M2的速度較M1最高可提升15％。

兩款iPad Pro的售價分別自799美元和1,099美元起跳，18日開放消費者預購，預計26日到店。

Wedbush證券公司分析師艾夫斯（Daniel Ives）表示，蘋果在供應鏈和生產承受壓力下還能發表多款新產品，進一步證明該公司的實力，以及讓新品上市獨一無二的能力。

蘋果重新設計第十代iPad的外觀和顏色，螢幕加大至10.9吋，接頭從Lightning改為Type-C，捨棄Home鍵，但價格也一併升級，由前一代的329美元增加至449美元。同樣18日起預購，26日到店。

新推出的Apple TV 4K有兩個版本，容量64GB的Wi-Fi版，以及容量128GB的Wi-Fi+乙太網路版。售價129美元起，預計11月4日上市，但18日便可開始預購。

最新亮相的新產品，加上秋季推出的iPhone 14、Apple Watch和AirPods Pro，讓蘋果在年終購物旺季有更多新品上架，該季向來是蘋果的銷售旺季。

新款iPad Pro可望拉抬iPad銷量，扭轉去年年終季度疲弱的iPad銷售成績。蘋果會計年度第三季（4至6月）整體營收為830億美元，iPad占72億美元。蘋果預計10月27日公布會計年度第四季（7至9月）月財報。

美國位在40年新高的通膨率壓縮消費者的購買力，可能影響今年的年終購物季買氣。不過艾夫斯仍樂觀看好蘋果挺過宏觀經濟挑戰的能力。