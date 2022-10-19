台北市萬華區今(19日)晚間驚傳槍擊事件，台北市長柯文哲當時正接受「朱學恒的阿宅萬事通事務所」節目主持人朱學恒直播專訪，進行到一半時收到字條，因此匆匆離開直播現場趕赴萬華分局坐鎮，隨後約9時40分抵達台大醫院慰問員警。他深夜在臉書強調，台北市政府絕對不會縱容幫派惡鬥、危害治安。

萬華晚間爆發的這起警匪槍擊戰，期間槍手一度挾持飲料店店員，警匪對峙一段時間後，槍手釋放女人質後，當場持槍自轟2槍倒地，無生命跡象；共4人受傷送醫，槍手之後宣告不治，其中1人身中9槍，另1人身中5槍，為今年以來最嚴重槍擊案。

柯文哲原本安排晚間接受專訪，得知台北市萬華區發生重大槍擊案件後，隨即中斷行程，於9時許抵達萬華分局、最後再趕往台大醫院慰問員警。

柯文哲隨後在臉書指出，剛才他到台大醫院看過受傷的龍山派出所王友廷員警，他在案發第一時間趕抵現場，非常英勇，也不幸被歹徒開槍打中大腿，還好沒有打到動脈、骨骼，目前傷勢穩定。稍後院方就會為他進行清創，其他兩名傷者也在救治中。

柯文哲表示，感謝台北市警察局長楊源明帶隊，迅速解除這場危機。詳細案發原因，警方正在調查釐清，台北市政府絕對不會縱容幫派惡鬥、危害治安。