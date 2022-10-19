負責尋找詐騙受害對象的謝姓男子。（警方提供／蔡依珍桃園傳真）

負責尋找器官買家的林姓女子。（警方提供／蔡依珍桃園傳真）

中壢警分局8月查獲25歲林姓詐欺集團女車手時，從查扣手機內驚見器官捐贈同意書照片，抽絲剝繭破獲柬埔寨人蛇摘器官案，19日將集團3人起訴。（警方提供／蔡依珍桃園傳真）

謝姓男子等3人以高薪誘騙黃姓乾弟前往柬埔寨，以100萬代價活摘器官，因買家找到其他配對器官逃過死劫，桃檢依違反人口販運防制法起訴3嫌，桃園地院法官認3人涉犯重罪且有串證、滅證和逃亡之虞，裁定3人續押，且謝男禁止通信接見。

中壢警分局8月查獲25歲林姓詐欺集團女車手時，從查扣手機內驚見器官捐贈同意書照片，進一步調查發現林女和31歲謝姓主嫌、27歲蔡姓男子共組境外摘取器官人口販運集團，由謝男負責尋找詐騙受害對象、也就是俗稱養豬場，蔡男監督被害人出境、林女尋找器官買家。

謝男利用黃姓乾弟的信任，佯稱至國外從事行政可獲得6至7萬元的高額月薪，且包吃包住包機票，再以疫情期間要健康檢查為由，誘騙黃男完成器官健康檢查，林女則和柬埔寨葉姓買家談妥以登機交付前金50萬、下機4小時內交付50萬元，由謝分得80萬元、蔡和林各分10萬元。

黃男7月27日在蔡男「監督」下獨自搭機前往柬國，因買家稱已找到其他器官貨源，不願購買黃的器官而拒絕交易，黃男才知受騙，2天後自費驚慌逃返國，一度因懼怕不願吐實，經檢察官邱健盛多次勸說才娓娓道來。

檢警甚至查出一行人對話提及「全摘」，指摘取心臟、肝臟、腎臟及眼角膜等全數可用器官，怒批駭人聽聞、罔顧人命至極，9月中陸續拘提3嫌到案，順利羈押，也火速偵結，依《人口販運防制法》意圖營利以詐術摘取他人器官未遂罪嫌及《刑法》意圖營利以詐術使人出境罪嫌起訴，並建請法院均予以從重量刑。

全案今移審桃園地院，院方傍晚開接押庭，林女跟蔡男都坦承犯行，雖然謝男否認，但輔以被害人陳述、扣案手機內的對話紀錄、被害人健康檢查紀錄、入出境紀錄等，以及謝男曾恫嚇被害人不得吐實，法官認定3嫌犯罪嫌疑重大，且涉犯重罪，有逃亡和勾串、湮滅證據之虞，晚間裁定3人續押，且謝男禁止接見。

桃園市柬埔寨活摘器官起訴