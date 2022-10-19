俄羅斯總統普丁對4個非法吞併的烏克蘭地區(頓內次克、盧干斯克、札波羅熱、刻松)實施戒嚴令，此舉可能是要撤離平民以準備大戰。他在俄羅斯安全委員會的一次會議上承認，軍事行動遭遇困難。

美聯社報導，各種情報與軍事動態都顯示，烏克蘭對刻松首府(Kherson)的反攻可能在幾星期內會與俄軍短兵相接。這座擁有超過25萬人口，具有工業、商業和港口機能的南部大城市，是俄軍在2月24日開戰後，唯一奪佔的首府。隨著冬季即將來到的關鍵時刻，烏克蘭也必須在入冬之前奪回刻松。

普丁在此時下令戒嚴，普遍的看法認為，很顯然俄羅斯對這些佔領區的統治力不足，甚至控制越來越脆弱，佔領近8個月，沒能取得當地人的信任。

普京承認他的部隊遇到了困難，他在俄羅斯安全委員會的一次會議上說，「我們正在努力解決非常艱困的局面，以確保俄羅斯的安全和未來。」

俄羅斯指派的刻松首府官員之前多次提到居民趕快疏散，顯然最近幾日俄軍開始在強制將居民遷出，由於連絡第聶伯河東西兩岸的安東諾夫大橋早已炸斷，俄軍派出多艘渡輪，將居民載往第聶伯河東，也就是俄羅斯控制區。

俄羅斯曾表示，烏克蘭人前往俄羅斯控制的領土是自願的，但在許多情況下，他們其實沒有其他路線，也沒有其他選擇。

美聯社電話訪問到一位化名康斯坦丁的當地居民，他看到「軍用車輛將文件裝載到卡車上，成百上千人排隊等候渡輪和公共汽車。」

康斯坦丁說：「這看起來更像是一場逃難，而不是有組織的疏散。人們在雜貨店購買最後剩下的雜貨，然後跑到河港邊等待渡輪。」

目前選擇逃離的大多數是親俄官員、偽政府僱員、有孩子的家庭和老人，有些人擔心之後會有更嚴重的飛彈轟炸而選擇逃離。

烏克蘭總統辦公室主任耶爾馬克(Andriy Yermak)稱，俄羅斯在恐嚇刻松首府的百姓，他們試圖以大量人員撤離做為宣傳秀，想以此證明人民跟著俄羅斯軍隊在離開。但是他保證，基輔部隊不會破壞烏克蘭城市，因為砲擊城市是一種相當原始的策略，基輔部隊有更高明的收復作戰。

烏克蘭軍事分析家奧列•日丹諾夫(Oleh Zhdanov)擔心，反而俄羅斯可能會摧毀刻松首府，俄羅斯新任指揮官蘇羅維金將軍(Sergei Surovikin)以兇猛聞名，他可能會用最可怕的戰術手段，準備從地球上抹去這座城市，寧可毀滅而不要還給烏克蘭人。