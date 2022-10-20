家樂福限量雅詩蘭黛特潤超導全方位修護露加大周年慶組，100ml X 1瓶＋7mlＸ8瓶原價1萬1100元、優惠價3999元，下殺36折。（家樂福提供）

愛買momopuri彈潤蜜桃濃潤化妝水，原價375元，11月1日前特價289元。（愛買提供）

為搶攻百貨周年慶商機，超市量販推出輕奢美妝賞，不用擠百貨也能就近搶購明星保養組合，線上預購再享折扣，其中全聯專櫃美妝、家電類預購最低41折、家樂福的雅詩蘭黛熱銷「小棕瓶」組也限量下殺36折。

全聯即起推出美麗誌、居家誌預購，集結3C家電、居家用品、專櫃美妝等商品，最低41折起，還能搭配滿額回饋，有機會比百貨公司周年慶還划算。於10月22日至10月24日共3天期間內，持福利卡到實體門市購買，單筆每滿888元可再現折100元，而到「PXGo！全聯線上購」預購更划算，單筆滿1600元輸入折扣碼「LIFE88」直接享88折。

全聯統計目前美妝預購排行有「雅詩蘭黛特潤超能量眼部修護霜」、「資生堂百優精純乳霜周慶組」等；另全聯居家誌部分，則是以實用性高的商品為熱銷，如「PHILIPS飛利浦迷你筋膜槍」、「TESCOM輕巧雙電壓負離子吹風機」等家電。

家樂福輕奢美妝賞即起至11月15日開跑，專櫃保養下殺36折，如經典的雅詩蘭黛特潤超導全方位修護露加大組，原價1萬1100元、優惠3999元；契爾氏淡斑精華特惠組，原價5830元、優惠2599元等。另上山採藥沐浴系列、曼秀雷敦抗痘沐浴乳、洗顏專科、蘇菲衛生棉系列等近50項單品推出買1送1。

愛買量販周年慶即起至11月1日，推出個人清潔保養單筆滿1000元送100元品類折價券，單筆最高送500元。