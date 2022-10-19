日圓狂貶，近日兌美元摜破149價位、創32年新低；瀚亞投資總經理王伯莉表示，日本寬鬆貨幣政策（QE），加上重啟邊境，日圓貶值有利出口產業和吸引國際觀光客，日股將是成熟市場的「投資新星」，現在正是投資人啟動存日股基金的時點；若能「股匯雙賺」，等於替自己存筆旅遊資金。

瀚亞投資產品開發暨市場研究部副總王智誼表示，日本央行最「鴿派」，為了讓通膨控制在2％，又要啟動經濟成長，預估日圓恐怕還會貶值一段時間，不僅有利日本觀光回溫，也帶動汽車、零組件等出口產業獲利提升。

日圓自今年以來貶值逾21％，隨我國邊境解封，根據旅遊平台針對「網友最想飛的國家排行Top10」，日本是台灣人最想去的國家，民眾近日湧入銀行瘋狂換匯、買入超低日圓。

國人投資日股以基金最方便、最普及；王智誼分析，新台幣對日圓仍相對強勢，建議投資人在這波日圓低點、換匯過程中，直接以日圓計價方式買進日股基金，待明年美國升息告一段落後，不只賺到資本利得，日圓反彈還有機會再賺匯差，「股匯雙賺」的趨勢下，等於趁勢替自己賺到一筆日本旅遊資金。

好好證券營運長王克瑞表示，日股挾寬鬆貨幣政策，今年表現相對成熟股市抗跌，加上基本面逐年好轉的轉變，瀚亞看好日本可望成為這次全球股災下的投資新星。

王智誼表示，日圓貶值除看好日本出口產業外，與疫後商機、觀光旅遊相關的產業，股票也相對具吸引力，包括製藥生技、食品飲料、金融、交通運輸等，都將有趁勢而起的機會。

王智誼點出五項日本企業改革有成的成效，包括企業擁有充沛的現金流量、公司治理改革讓營運更有效率，近年獲利盈餘來到近10年來高速成長，相對美國及歐洲企業增速較快，企業現金盈餘殖利率高達11.9％，亦在各區域股市中名列前茅。再從估值來看，股價淨值比、本益比都低於長期平均，評價面吸引力十足。

王克瑞表示，瀚亞境內外全系列基金已在好好證券平台完整上架；好好證券祭出限時終身申贖零手續費優惠，投資人只要10月31日前完成一次定期定額扣款， 2000元新台幣起，就可成為好好證券終身VIP，取得終身0手續費資格，長期參與日股的投資機會。