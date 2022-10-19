對於服務業來說，最怕的就是碰到蠻不講理的奧客。一名男網友表示，自己與太太在超商排隊等結帳，此時一位想要影印的中年婦人不滿要排隊，當場大吼大叫，連勸說的路人也掃到颱風尾，自己最後露出「慈眉善目」的表情說出一句話，對方嚇得立刻離開現場。

男網友在臉書《爆怨公社》發文，表示時間在大中午人潮正多的時候，因此超商排隊隊伍也相當長，此時有個中年婦女進到店內，不管排隊的客人，直接跟店員大喊「我要列印」，但被店員要求排隊，因為列印也要結帳。

少數奧客不願排隊，與工作人員或其他客人發生衝突的事情時有所聞。(示意圖／資料照、范揚光攝)

原PO說，大媽不滿店員回覆，稱「先幫我列印又用不了多久」、「我直接給你2元不要發票啦，快來幫我列印」，但仍舊得到要排隊的答案，強調是規定。

此時大媽歇斯底里，開始在超商大吵大鬧，大罵「快的不先處理，爛店家」，有個老人家出面勸說「這是規定，不要為難人家」，反被大媽回嗆「我就不是客人？我的錢不是錢？」，眼見大媽沒有閉嘴的跡象，原PO老婆終於受不了開罵「更年期到了是不是？是沒聽到這是規定逆，滾去後面啦吵死了」。

大媽愣了一下後，準備開口反罵時，原PO這時跳出來，「我用慈眉善目的臉對大媽說：要說什麼話之前考慮一下喔，她老公在這裡」，對方看了一下，發現自己似乎不好惹，就摸摸鼻子離開現場。

不少網友也笑翻：「原PO真MAN」、「老婆今晚要加菜了吧」、「想看慈眉善目的臉XD」、「對這種大媽真的不用客氣」、「老婆嫁對人啦，太棒了」。