2018年底曾在台灣念書的南韓29歲知名實況主「企鵝妹」（윰찌니，Jinny），以清純形象在網路上爆紅，轉戰歐美後已將近2年半未來台。不過，今（19日）企鵝妹無預警宣布來台喜訊，抵達時間隨之曝光。

企鵝妹19日在IG先用中文宣布：「ON 11/2 我要回台灣」，接著切換英文，表示超過2.5年之後，終於要回到台灣，她感到非常興奮，已經在看當時在台灣的照片了。回台灣之前，企鵝妹會先飛去墨西哥過10月底的萬聖節，預計11月2日入境台灣。

許多網友紛紛留言：「歡迎來到台灣」、「好我去接機」、「來打招呼吧！你要去台北嗎？」、「迫不及待想看看你的台灣之旅」、「回台灣玩得開心」。

企鵝妹起初以氣質、清新的臉蛋擄獲粉絲的心，從韓國一路紅到台灣，後來把重心轉到美國實況圈發展，一甩乖乖女的形象，表現得較為奔放，曾在直播中自爆無套性愛史，又被國外網友踢爆疑跟瑞典乾爹過夜，以及流出台幣1千萬的斗內價，去年更在直播大方認愛白人工程師男友，希望粉絲能給予祝福。