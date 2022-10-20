40多歲劉姓男子19日深夜23時許開著白色轎車遭台東警方攔檢，他竟加速逃逸，警方將他當場逮捕並從找到毒品、已上膛的手槍及4顆子彈。（讀者提供／蔡旻妤台東傳真）

40多歲劉姓男子19日深夜23時許開著白色轎車遭台東警方攔檢，他竟加速逃逸，警方將他當場逮捕並從找到毒品、已上膛的手槍及4顆子彈。（讀者提供／蔡旻妤台東傳真）

40多歲劉姓男子19日深夜23時許開著白色轎車遭台東警方攔檢，他竟加速逃逸，警方將他當場逮捕並從找到毒品、已上膛的手槍及4顆子彈。（讀者提供／蔡旻妤台東傳真）

40多歲劉姓男子19日深夜23時許開著白色轎車遭台東警方攔檢，他竟加速逃逸，員警直覺有異通報警網支援，最後劉男在太麻里華源橋棄車跳橋，並導致他右腳骨折。警方將他當場逮捕並從他身上、包包、車上找到毒品、已上膛的手槍及4顆子彈。警方表示，該男涉嫌違反槍砲彈藥管制和毒品防治條例、遇攔檢不停，相關案情有待釐清。

台東警方19日發現1輛白色轎車行跡可疑，又因車牌與車身不符，警方示意該車停車攔檢，男子卻加速逃逸，警方為攔截男子車輛，只能開車衝撞使該車輛停止，男子情急之下竟棄車跳橋，因橋上距離地面有20公尺，男子疑似右腳骨折倒臥橋下，警方及救援人力趕到現場為他包紮，隨後送醫治療。

警方認為劉男逃逸行跡可疑，果然發現他故意吊掛在樹上的隨身包包，從中尋獲安非他命以及4顆子彈，隨後在車上搜索也發現1把手槍，而槍枝已經上膛，劉男疑似隨時準備要和警方火拚。

劉男最後在警方陪同戒護下送往台東馬偕醫院，警方表示，有關該名男子遇檢不停、涉嫌違反槍砲彈藥管制條例和毒品防治條例等，仍待進一步釐清案情。

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