高雄市長陳其邁成立「邁邁」里長之友會，現場逾百名里長熱情相挺。(摘自陳其邁粉專)

爭取連任的高雄市長陳其邁成立「邁邁」里長之友會，現場逾百名里長熱情相挺。陳其邁表示，高雄正在起飛，最在地、最努力的市長希望和市民朋友一起繼續再拚4年，繼續前進。

陳其邁19日晚間在臉書粉專貼文表示，感謝不分藍綠里長一起來相挺。里長們在疫情期間，協助落實防疫、推動建設，發送接種通知單、防疫物資，一起照顧好市民朋友。很辛苦！我們很感謝。

陳其邁接著指出，近幾年，他們一起推動許多建設。社會住宅，年底動工7千戶，目標1萬5千戶。關懷據點到年底增至520處、C級巷弄站498處、共融公園從上任時的1個，到年底33個，到明年上半年就會有40個。

陳其邁表示，常有人問，怎麼他不用看稿，可以記得這麼多數字？還有，怎麼可以推動這麼快速？因為高雄是他的故鄉，腳踏實地走遍有需求的地方，就會記得，更會非常努力為解決市民朋友的問題，全力以赴。高雄正在起飛。最在地、最努力的市長，希望和市民朋友一起繼續再拚4年，把握關鍵時機，繼續前進。