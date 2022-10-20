10月19日晚間，人民幣對美元匯率在離岸市場跌破前期低點。更多反映國際投資者預期的離岸人民幣對美元匯率10月19日接連跌破7.23、7.24、7.25、7.26和7.27多個關口，盤中最低跌至7.2731，較前一交易日下跌超過400基本點，並刷新了9月28日盤中7.2675的最低點。

澎湃新聞報導，相比離岸市場，進入夜盤交易時間的人民幣對美元即期匯率表現穩定，大致在7.2300一線。10月19日人民幣對美元即期匯率16時30分收盤報7.2242，較上一交易日跌290個基本點；19日人民幣對美元中間價報7.1105，調降19個基本點。

另一方面，在離岸人民幣對美元匯率走低的同時，美元指數直線攀升。美元指數19日盤中最高升至112.9943，較前一交易日上漲超過0.75％。

歐盟統計局19日發布的最新資料顯示，歐元區9月份消費者物價指數（CPI）月增1.2％，年增9.9％。資料公布後，歐元對美元下跌超過0.8％，最低跌至0.9759。