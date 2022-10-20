想排出痰液，咳嗽時的氣一定要順暢。檢查長期咳嗽病人的胸椎，大多可以發現有明顯側彎與擠壓，按壓肩胛骨與胸椎之間的一大堆穴位皆有疼痛感，這就是「氣不順」。千萬不要輕忽脊椎問題，這可能是真正的病根之一。

想要解決問題，就要認真拉筋、伸展、按摩與運動，讓脊椎神經傳導早日恢復正常；一般輕度病人根本不需吃藥，多休息、養養生即可，重症者則可因此收到事半功倍之效。

老年病人幾乎都有脊椎側彎與壓迫等問題，最需要的就是身體的伸展與按摩。不論使用何種治療方法，只要能做到這一點，通常就能看到效果，對藥物治療與任何保健療法的反應也能明顯改善許多，更容易輕鬆擺脫咳嗽，同時提升整體的健康。

我曾經遇到一位因咳嗽不癒而前來求診的中年男性，他在兩、三個月前曾因騎機車發生車禍跌倒，導致腰傷久久未痊癒。

仔細檢查後，我發現病人的姿勢明顯不正，必然有脊椎側彎問題，而之前車禍受傷再加上感冒久咳不癒，應該有好一陣子都不方便做伸展與運動。於是我請護理人員教導他伸展與拉筋，讓他先在一旁自行操作。

兩三分鐘後，他竟告訴正在替其他病人看診的我：「我怎麼突然覺得喉嚨沒這麼癢了？就只是拉個筋、伸展一下而已，連腰也沒這麼痠痛了，真是太神奇了！」

我於是回答他說：「你平常應該有固定運動的習慣，而且身體壯碩、素質好，只是車禍受傷後很不巧地剛好壓迫到胸椎與腰椎，又因為感冒而引發咳嗽……如此雙重影響之下，讓你辛苦一陣子了。我相信只要你繼續伸展拉筋，服藥幾天後咳嗽應該就能痊癒，腰傷應該也會一同改善。」

請養成適量的運動習慣，多走走路就是不錯的選擇，像是去爬輕度緩坡的山、去鄉村田野或公園散步。此外，現在是你重新「當小朋友」的時候啦！每天早晨起床，最好都能做做小學生們的晨間體操，尤其要多做伸展、挺腰、收下巴、擴胸畫大圓弧的動作，讓吸氣能聚能上、呼氣能散能下，光是這樣動動身體，就能讓筋骨充分的舒展，呼吸順暢—這有助於讓發炎阻塞的呼吸道恢復正常—氣順則痰易排出，自然就能加速痊癒。

咳嗽時最重要的是化痰

化痰是為了讓痰變得容易咳出來，自我化痰的方法很多，而戴口罩加濕化痰便是最簡單、直接的方法。很多病人拒絕戴口罩，又不好好在生活上做改善，只想靠強而有效的鎮咳消炎藥治療，不過是壓抑住表面症狀，沒解決到根本問題。

呼吸道加濕軟化痰液

任何水霧吸入治療皆可以直接軟化呼吸道痰液。從我當耳鼻喉科住院醫師開始，經常就與蒸氣或吸入治療常相左右，如：急性喉嚨感染與疼痛需要，氣喘病人需要，肺炎病人需要，鼻咽癌病人因放射線治療造成的喉嚨又乾又痛最為需要……這樣的治療有立即的舒緩效果，難怪耳鼻喉科開業醫師幾乎都備有蒸氣噴霧機與支氣管吸入機。

因此，飲用熱水、熱茶，與熱湯汁之際（尤其建議用高高的容器裝半滿來喝）順便用力吸吸熱蒸氣也很不錯，可以潤喉、潤肺、潤痰！此外，久咳不癒的病人可以自己DIY吸蒸氣來幫助化痰。請準備高高長長的杯子，裝入熱花草茶如：洋甘菊、檸檬草、薄荷葉、金銀花等等，臉部盡量靠近杯口，不斷地深深吸入含有精油香氣的花草香；一面小口小口地喝下，一面吸入溼潤、清香的空氣，雙管齊下。

除此之外，平時戴上口罩，除了自我隔離避免傳染，亦可有效保溼呼吸道，一舉兩得，對病情絕對有幫助。

洗澡時也是一樣，不要忘了多做深呼吸，吸入水蒸氣；若能加上泡澡的話更好，但要注意不要浸泡全身（去泡溫泉的時候也一樣），雙手盡量離開水面，最高泡到胸口，讓下半身溫暖、氣血舒暢即可，以免熱血沸騰，上沖腦心血管，發生危險。此外，我也鼓勵背沖式沖澡法，多用熱水沖後腦勺至肩背部，可迅速溫暖身體的所有陽脈—感冒、咳嗽皆是外感風寒，屬虛寒症，陽氣正虛時，沖一沖陽脈正好能補足氣脈，氣場一順，感冒咳嗽就容易痊癒了。

若能做做三溫暖的蒸氣浴，當然很不錯，直接吸入可忍受的高溫水蒸氣，既殺菌又可加濕化痰，但若是使用烤箱就得注意時間—雖能有效增加氣血循環與幫助排汗、排毒，但烤箱裡的是乾燥的熱空氣，較不利於化痰，待在裡頭的時間要短一點。

霧化吸入機有最佳的加溼化痰效果，若能為久咳的病人準備一臺就更加理想了。此外，精油也有很大的幫助，但只能少量、適當的使用，常被拿來使用的有薄荷精油、檸檬精油、尤加利精油與澳洲茶樹精油等……使用精油機可以有效地對整個房間做消毒，降低家人被傳染的機率，也是不錯的選擇。

（本文摘自《咳嗽警報》／柿子文化）

【內容簡介】長新冠、氣喘、老人咳、肺炎、感冒、流感……咳嗽世紀已經來臨！

65歲耳鼻喉科醫師，40年輔助醫學臨床整體心得，也探求COVID-19新冠肺炎應對之道……

2020年1月至2021年12月止，新冠病毒直接或間接奪走近1500萬人生命，超額死亡重擊全世界！

有史以來同一段間內殺死最多人的疾病──1918年西班牙開始的流行性感冒，一年內讓全球2000萬～1億左右的人丟了性命。

咳嗽病人的血液裡，幾乎都有黴漿菌的感染！黴漿菌不除，吃藥只不過是壓制症狀。

他曾在醫學中心看盡各種絕症、罕見病與危急重症，就是沒有學會如何看感冒？他曾是馬偕紀念醫院的大醫師，卻在自行開業、站在治療咳嗽的第一線感到受挫？為了確實解決病人的困擾，羅仕寬醫師發憤研究、實驗。

如今，擁有四十年輔助醫學的豐富臨床經驗的他，將這些心得化為淺顯易懂的文字，針對大家最容易輕忽的感冒、咳嗽做深入淺出的探討，從原理、預防、治療等，一一解惑，而且這些資訊，同樣也可以運用於在感染新冠肺炎後該怎麼照顧、該怎麼生活、該怎麼吃、該怎麼喝……

感冒是萬病之源，輕忽可能致命

一個真正健康的人應該要有不容易感冒、即使感冒也能迅速痊癒的身體。病毒、細菌無所不在，沒有人不會感冒。感冒不能小看，我們最常見的炎症反應其實就是感冒引起的，而且有大部分人都是在感冒後免疫力降低，併發各疾病而備受折磨，甚至引發器官衰竭而死！羅醫師破解許多感冒迷思，告訴你驗證有效的健康之道。

【作者簡介】羅仕寬

學經歷

中國醫藥學院醫學士

台大、省桃耳鼻喉科住院醫師

馬偕紀念醫院台東分院耳鼻喉科主任

馬偕紀念醫院小兒耳鼻喉專任主治醫師

INC國際自然療法學院自然療法醫師認證

前高雄醫學大學兼任講師

前台北醫學大學兼任講師

臺灣輔助醫學醫學會永久會員

中華能量醫學學會理事

吉康耳鼻喉科暨整合醫學健康診所院長

專長

預防醫學身心靈檢測

抗衰老長春療程

癌症整合照護

肥胖三高腦心血管疾病

過敏性疾病異位性皮膚炎

失眠

媽媽在大學聯考放榜當天給羅仕寬醫師的一句叮囑──「你要找出家族的人容易得到氣喘、長期咳嗽而離世的原因並找出解決之道」，播下他研究咳嗽的種子。命運之神讓他當了耳鼻喉科醫師，有機會答題，成就《咳嗽警報》的完成，在四十一年後交出報告給母親，並特別選擇在二○一六年十一月二十七日母親八十八歲生日出版作為慶祝！本書為羅醫師臨床所見，也藉此拋磚引玉，期待未來的學者能解答當中更多的疑問和發現。