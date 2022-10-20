薑母茶是坊間在感冒期間常推薦的驅寒飲料，很多人一定有過不舒服的飲用經驗：在有點感冒症狀後喝薑母茶，結果症狀反而變嚴重了，吃一般感冒成藥好像也沒效了。

跟前述食補的道理一樣，薑母茶有許多正面意義，如天氣突然變壞、變冷與淋到雨、出遊爬山著涼，當下又餓又累又冷之際，趕緊喝一杯熱熱的薑母茶絕對是養生有道，能馬上替寒冷的身體加溫，又能補充熱量，多美好的一件事！然而，若已經感冒了還去飲用，甚至當做感冒藥治療，就很容易適得其反。

中醫的《本草備要》提到，薑母茶是諸葛孔明因蜀中潮溼，行軍作戰時士兵易染疾病，因此用紅糖、老薑煮水給全軍飲用，使戰力提升，結果大獲全勝，世人稱為「行軍湯」。這明白的告訴我們，薑母茶是潮溼寒冷、飢餓疲憊時喝的飲品，但現代人幾乎人人營養過剩，又不擇時飲用，喝下去當然會出問題。我自己則是從個人經驗當中發現，診所裡冬春兩季就天天上演喝薑母茶後發燒與二次感染的戲碼，我都念到煩了，病人也不愛聽，偏偏不講又不行。

請仔細想想，明明就已經吃飽喝足了，飯後再來一杯薑母茶祛寒氣，真的有這個必要嗎？恐怕只會導致肚子脹、「熱過頭—一個人能吃的量有極限，如果在冬天吃飽了又喝一杯熱甜辛辣的薑母茶，飽和的能量再加一把柴火下肚，消化時間絕對延長，輕者脹氣重者胃痛發炎；若是原本的正餐已偏溫補，再喝薑母茶絕對是熱壞了自己！何況是在消化不好的感冒期間喝，只會對身體造成更大的負擔。此外，薑母茶又燥又甜，喝了喉嚨反而更乾燥、疼痛，大部分的情形是導致二次感染上身，不是化膿就是發燒。

總之，感冒時喝熱熱的薑母茶並不好，在氣溫回升的天氣喝尤其不好；騎機車、爬山、出遊淋到雨時，趕快喝一杯薑母茶驅寒，才是正確的做法。」

（本文摘自《咳嗽警報》／柿子文化）

【內容簡介】長新冠、氣喘、老人咳、肺炎、感冒、流感……咳嗽世紀已經來臨！

65歲耳鼻喉科醫師，40年輔助醫學臨床整體心得，也探求COVID-19新冠肺炎應對之道……

2020年1月至2021年12月止，新冠病毒直接或間接奪走近1500萬人生命，超額死亡重擊全世界！

有史以來同一段間內殺死最多人的疾病──1918年西班牙開始的流行性感冒，一年內讓全球2000萬～1億左右的人丟了性命。

咳嗽病人的血液裡，幾乎都有黴漿菌的感染！黴漿菌不除，吃藥只不過是壓制症狀。

他曾在醫學中心看盡各種絕症、罕見病與危急重症，就是沒有學會如何看感冒？他曾是馬偕紀念醫院的大醫師，卻在自行開業、站在治療咳嗽的第一線感到受挫？為了確實解決病人的困擾，羅仕寬醫師發憤研究、實驗。

如今，擁有四十年輔助醫學的豐富臨床經驗的他，將這些心得化為淺顯易懂的文字，針對大家最容易輕忽的感冒、咳嗽做深入淺出的探討，從原理、預防、治療等，一一解惑，而且這些資訊，同樣也可以運用於在感染新冠肺炎後該怎麼照顧、該怎麼生活、該怎麼吃、該怎麼喝……

感冒是萬病之源，輕忽可能致命

一個真正健康的人應該要有不容易感冒、即使感冒也能迅速痊癒的身體。病毒、細菌無所不在，沒有人不會感冒。感冒不能小看，我們最常見的炎症反應其實就是感冒引起的，而且有大部分人都是在感冒後免疫力降低，併發各疾病而備受折磨，甚至引發器官衰竭而死！羅醫師破解許多感冒迷思，告訴你驗證有效的健康之道。

【作者簡介】羅仕寬

學經歷

中國醫藥學院醫學士

台大、省桃耳鼻喉科住院醫師

馬偕紀念醫院台東分院耳鼻喉科主任

馬偕紀念醫院小兒耳鼻喉專任主治醫師

INC國際自然療法學院自然療法醫師認證

前高雄醫學大學兼任講師

前台北醫學大學兼任講師

臺灣輔助醫學醫學會永久會員

中華能量醫學學會理事

吉康耳鼻喉科暨整合醫學健康診所院長

專長

預防醫學身心靈檢測

抗衰老長春療程

癌症整合照護

肥胖三高腦心血管疾病

過敏性疾病異位性皮膚炎

失眠

媽媽在大學聯考放榜當天給羅仕寬醫師的一句叮囑──「你要找出家族的人容易得到氣喘、長期咳嗽而離世的原因並找出解決之道」，播下他研究咳嗽的種子。命運之神讓他當了耳鼻喉科醫師，有機會答題，成就《咳嗽警報》的完成，在四十一年後交出報告給母親，並特別選擇在二○一六年十一月二十七日母親八十八歲生日出版作為慶祝！本書為羅醫師臨床所見，也藉此拋磚引玉，期待未來的學者能解答當中更多的疑問和發現。