竹科帶旺新竹房市，新竹及竹北蛋黃區新案成交價呈現「坐6望7」，直逼新北市蛋黃區房價行情。有網友在PTT發文建議，新竹應該多蓋社會住宅，讓工程師們居住，他認為這波房市大漲工程師該負很大責任，與其這樣，還不如蓋社宅給工程師住，能夠抑制房價，貼文一出引發其他網友熱烈討論。有人則吐槽，工程師的薪水收入幾乎都超過社宅標準，如果法規不修改，社宅絕對輪不到工程師來租。

原PO表示，他長期追蹤房市，從雙北到新竹看了不少房子，很多房仲跟代銷都說「我們這區很多竹科工程師來買」，他直言，這波房市大漲應該是工程師要負責任，從桃園青埔到雙北、台中等地區，都有工程師出差順手買房的足跡。

原PO進一步指出，政府是否該思考，新竹應該要大量蓋社宅，他認為社宅與其租給一些逃漏稅的人，還不如便宜租給在新竹工作的工程師，這些人才是對社會有貢獻、最有資格住社宅的一群，而且還能遏止工程師在全台買房、炒房。

貼文一出引發網友討論，有人認為「我鼓勵蓋社宅，但如果法規不修改，社宅絕對輪不到工程師租，收入門檻永遠超標」、「高薪工作者，蓋社宅是有好處的，配套要做好就是」、「政府整天撒錢給一些不繳稅的地下經濟工作者」、「工程師賺那麼多，當然要買房啊，都炒好等你買單了」、「誰要住這種東西，連租客多的建案都被嫌了」、「工程師最底層應該年收也能破百萬，幹嘛住社宅」。