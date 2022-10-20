「2022台灣設計展」設計中島上，22組貨櫃圍成圓圈，像是聚首在意見交流，也像對外在發散能量。貨櫃由22組策展團隊進駐，每個貨櫃，都打開了不一樣的設計之窗。

從駁二通過大港橋，就可抵達「設計中島」。(圖片提供/高雄市政府文化局)

「台灣設計設計台灣 X 22組台灣設計力」-永真急制 Workshop《假平面》。(攝影/Carter)

平面設計聶永真、環境景觀設計吳書原、探索自然風格的「種籽設計」、服裝設計師周裕穎、葛萊美獎唱片設計李政瀚……各領域知名設計師與策展團隊共襄盛舉，針對建築、平面、音樂、時尚、公益等主題，在「台灣設計設計台灣X 22組台灣設計力」22組貨櫃中盡情發揮，共同呈現了台灣設計的過去、現在以及未來，不管你順時針走、逆時針走，都能盡情瀏覽臺灣各領域的設計面貌。

「台灣設計設計台灣 X 22組台灣設計力」-太研設計 吳書原《島嶼之野》。(攝影/Carter)

「台灣設計設計台灣 X 22組台灣設計力」-柏成設計 JC Architecture 邱柏文《到太空住一晚》。(攝影/Carter)

每貨櫃一「開箱」，都可能瞬間讓你抽離現實！專注於環境景觀設計的吳書原帶來《島嶼之野》，從海拔0到2500公尺，將臺灣這座島嶼的豐富地景放入貨櫃當中，參觀者在封閉式空間中探索各式地形的野生植物之美，感受沉浸式的叢林探險。室內設計師邱柏文的《到太空住一晚》想像未來太空旅店的住宿體驗，空間中各種奇幻巧思的背後，也讓人思考在那天到來的時候，我們可以一起做些什麼？。

「台灣設計設計台灣 X 22組台灣設計力」-鄒駿昇《裝在盒子裏的風景》。(攝影/Carter)

「台灣設計設計台灣 X 22組台灣設計力」-樸實創意Ｘ中間研究室 Midroom《38 d Studio》。(攝影/Carter)

呼應貨櫃裝載貨物的特性，貨櫃中滿是創意。插畫家鄒駿昇的作品《裝在盒子裏的風景》每幅作品都是個盒子，打開盒蓋究竟會出現什麼故事和畫面，予人無限想像。「我喜歡帶有時間感的調性，以細緻的線條堆砌出某種熟悉的氛圍，創造一個讓人想走進去的故事場景。」他解釋道。曾共同策劃多檔藝文展演，設計工作室「樸實創意」與「中間研究室」再次攜手，藉由《38 d Studio》將貨櫃打造為「視聽室」，透過個人視聽的型式，以高雄開發最早的鹽埕區作為設計起點，一路到38區，展開探索城市的未來藍圖。

「台灣設計設計台灣 X 22組台灣設計力」- JUST IN XX 周裕穎《時尚嚮島》。(攝影/Carter)

「台灣設計設計台灣 X 22組台灣設計力」-李政瀚《用設計為音樂做旁白-八歌浪X時代唱片包裝設計》。(攝影/Carter)

「台灣設計設計台灣 X 22組台灣設計力」展區，邀請22組跨領域的臺灣策展團隊，展現海洋首都高雄的氣魄。當您沉浸在創意的浪潮中，夕陽從海岸線彼端西沉時，夜晚的設計重頭戲才正要登場。

主辦單位特別邀請FREES創意總監馮建彰負責整體燈光與氛圍設計，獨立垂直向上的矩陣光柱，象徵台灣設計力的出口創意，運用光影漸變的流動展現夢想的交流，呈現台灣設計經濟力。高雄灣岸夜間氣候舒適宜人，參觀者可在中央「中島酒吧」的環形光帶中休息，也可欣賞充滿未來感的「光之展演」，聆聽音樂創作者盧律銘、曼達製作專屬的音樂，在前衛的節奏中進入聲光的奇幻境地。

由FREES創意總監馮建彰負責整體燈光與氛圍設計，在貨櫃展場與整座中島設計點燈，創造近未來的氛圍。(圖片提供/高雄市政府文化局)

貨櫃，是高雄港中的慣常風景，這次「台灣設計設計台灣 X 22組台灣設計力」展區，再一次詮釋了貨櫃的意象，將裡頭裝滿「台灣設計」，也讓「設計台灣」的能量自信發散。無論白天或黑夜，在音樂和奇幻的燈光中，設計力彼此呼應、循環，在這個完美的圓形陣式裡，宣告臺灣設計向世界出發。

• 台灣設計設計台灣X22組台灣設計力

日期：2022年9月30日〜10月23日

時間：週一〜週四 11:00~20:00，週五、六、日及國定假日11:00〜22:00

地點：高雄蓬萊商港區，設計中島 8號碼頭

•2022台灣設計展官網

本文作者：李瑰嫻