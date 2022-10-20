南韓大廠三星7月搶先量產3奈米製程晶片，根據韓媒Business Korea報導，台積電本來預計9月開始量產3奈米晶片，但目前量產時程卻延至第4季，韓媒認為這對三星來說是好消息，三星將可穩住陣腳，瓜分先進製程市占空間將擴大。

台積電3奈米晶片量產時程延至第4季，報導指出，這等於時程延後了三個月，主因是台積電客戶對該製程的需求超過產能，部分原因則是機台交付問題。

台積電先前在法說會上表示，3奈米製程符合預期、良率高，將在第4季稍後量產，預期3奈米製程在明年達到全面利用。

報導提到，在此情況下，三星3奈米晶片量產引發全球半導體業的關注。三星在6月30日宣布量產，首批晶片7月25日出貨。

但另一韓媒SamMobile也提到，三星3奈米產能低，目前僅向一家中國加密貨幣公司供貨，並且無法與大型科技品牌包括超微、高通等達成交易，在台積電第4季開始3奈米製程後，三星能否提高產量將是關鍵。